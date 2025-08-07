    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vonovia auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Thomas Rothäusler verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den angehobenen Ausblick des Immobilienkonzerns, aber auch auf dessen nach wie vor hohe Verschuldung. Vom Unternehmensbericht zog er ein positives Fazit./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 28,37EUR auf Tradegate (07. August 2025, 15:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Thomas Rothäusler
    Analysiertes Unternehmen: Vonovia
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,00, was eine Steigerung von +5,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vonovia auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Thomas Rothäusler verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den angehobenen Ausblick des Immobilienkonzerns, …