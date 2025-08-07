DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vonovia auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Thomas Rothäusler verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den angehobenen Ausblick des Immobilienkonzerns, aber auch auf dessen nach wie vor hohe Verschuldung. Vom Unternehmensbericht zog er ein positives Fazit./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 28,37EUR auf Tradegate (07. August 2025, 15:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Thomas Rothäusler
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
