DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vonovia auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Thomas Rothäusler verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den angehobenen Ausblick des Immobilienkonzerns, aber auch auf dessen nach wie vor hohe Verschuldung. Vom Unternehmensbericht zog er ein positives Fazit./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 28,37EUR auf Tradegate (07. August 2025, 15:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,00 € , was eine Steigerung von +5,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer