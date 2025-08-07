RBC stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa ließ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Halbjahreszahlen in ihr Modell für den Konsumgüterkonzern einfließen. Sie kürzte ihre Wachstumsschätzungen wegen des anhaltenden konjunkturellen Gegenwinds. Ihre Prognose für die operative Marge (Ebit) dagegen korrigierte sie etwas nach oben, dank der Effizienzbemühungen des Unternehmens./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:10 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 68,80EUR auf Tradegate (07. August 2025, 15:23 Uhr) gehandelt.





