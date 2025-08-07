Endspurt bei den Earnings: Diese Aktien knallen!

Und erfolgreich: Satte 82 Prozent der Unternehmen übertrafen die Analystenprognosen, das ist der höchste Wert seit dem dritten Quartal 2021 und über dem Fünfjahresdurchschnitt von 78 Prozent.

Gut zwei Drittel der Unternehmen im S&P 500 haben ihre Zahlen für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht – und viele liefern besser ab als erwartet, trotz geopolitischer Spannungen und Trumps Zollpolitik.

Bigtech stand auch dieses Mal im Fokus: Besonders stark zeigen sich die "Magnificent Seven“"– Tech‑Giganten wie Microsoft, Meta und Alphabet. Microsoft meldete ein Azure‑Wachstum von rund 34 Prozent, Meta konnte den Gewinn je Aktie um 38 Prozent steigern, und Alphabet überzeugte mit soliden Kennzahlen.

Aber: Nicht alle Unternehmen glänzen. Einige Kursabstürze nach robusten Zahlen zeigen eine differenzierte Marktreaktion – gute Quartale schützen nicht unbedingt vor fallenden Kursen.

Genau das ist Thema in unserem neuen Podcast "Börse, Baby!".

Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

