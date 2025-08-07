ROUNDUP
Sorgen in Sachsen nach Trumps Ankündigung von Chip-Zöllen
- Trump droht mit 100% Zöllen auf Halbleiterimporte.
- Sachsen fürchtet negative Folgen für Chipindustrie.
- USA bleibt wichtiger Markt für sächsische Exporte.
DRESDEN (dpa-AFX) - Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zu möglichen Chip-Zöllen in Höhe von 100 Prozent sorgt auch in Sachsen mit seiner Halbleiterindustrie für Verunsicherung. "Zwar ist unklar, ob und in welcher Form die Ankündigung umgesetzt wird, doch ihre protektionistische Stoßrichtung belastet bereits jetzt erneut den transatlantischen Handel", teilte das Wirtschaftsministerium mit. Zölle wirkten marktabschottend und hemmten den freien Handel, hieß es.
Der sächsische EU-Politiker Oliver Schenk (CDU) kritisierte es als inakzeptabel, dass mit dieser Zoll-Androhung das mühsam ausgehandelte Abkommen der EU mit den USA faktisch infrage gestellt werde. "Sollte diese Ankündigung umgesetzt werden, muss Europa seinerseits Nachverhandlungen und klare Gegenmaßnahmen prüfen. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Absprachen einseitig gebrochen und europäische Interessen systematisch unterlaufen werden", teilte er mit.
Allein in Dresden arbeiten viele Tausend Menschen in der Halbleiterindustrie. Infineon , Bosch und Global Foundries haben Werke in der Landeshauptstadt, TSCM baut gerade eine neue Fabrik. Die Unternehmen äußerten sich auf Anfrage zunächst zurückhaltend. Es sei noch zu früh, um über Konsequenzen zu sprechen, sagte Global-Foundries-Sprecher Jens Drews.
USA als einer der wichtigsten Märkte für Sachsen
Das US-Unternehmen beschäftigt in der Landeshauptstadt knapp 3.000 Mitarbeitende. Global Foundries stellt als Auftragsfertiger für unterschiedliche Kunden sogenannte Wafer her. Sie werden später rund um den Globus in Autos, Handys oder Medizintechnik verbaut. Global Foundries hat bereits Werke in den USA, dazu Standorte in Singapur und Deutschland.
Auch von Infineon hieß es, man könne nicht über mögliche Halbleiter-Zölle spekulieren, da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Details vorlägen. Das Unternehmen beschäftigt in Dresden nach Angaben eines Sprechers mehr als 3.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Konzernweit würden elf Prozent des Umsatzes im US-Geschäft gemacht.
Auch Bosch betreibt ein Halbleiterwerk in Dresden, dort arbeiten nach Unternehmensangaben mehr als 700 Menschen. Aus wettbewerbs- und rechtlichen Gründen könne man sich prinzipiell nicht zu möglichen Auswirkungen von Kursänderungen in der Zollpolitik äußern, erklärte eine Sprecherin. Für ein weltweit tätiges Unternehmen wie Bosch sei ein globaler Handel unter fairen Wettbewerbsbedingungen von hoher Bedeutung.
Schon lange sorgt die Zollpolitik des US-Präsidenten für Verunsicherung. Nun hat Trump hat mit Zöllen von 100 Prozent auf Chip-Importe in die USA gedroht - und gleich aufgezeigt, wie man sie umgehen kann. Unternehmen müssten sich für Investitionen in den Vereinigten Staaten entscheiden, um davon ausgenommen zu werden, wie Trump bei einem Auftritt mit Apple -Chef Tim Cook sagte. Trump hatte schon länger Chip-Zölle in Aussicht gestellt - vor allem für Halbleiter, die nicht in den USA produziert werden.
Bald 100 Prozent Zölle auf Halbleiter?
Frank Bösenberg, Geschäftsführer des Mikrochipnetzwerks Silicon Saxony verwies darauf, dass es sich bei den Worten von Trump bisher erst einmal um eine Ankündigung handele - Details seien nicht bekannt. Gleichwohl spreche die Ankündigung für einen industriepolitischen Kurswechsel. "Es zeigt eindeutig die Bedeutung der Chipbranche und das Bemühen der USA, die Produktion möglichst auf amerikanischen Boden zu verlagern."
Das habe potenziell auch weitreichende Folgen für die europäische Halbleiterindustrie, "insbesondere für Regionen wie Sachsen, die als Schlüsselregion des europäischen Chip-Ökosystems gilt." Wie sehr die hiesigen Unternehmen auf den US-amerikanischen Markt angewiesen sind, lasse sich nicht genau beziffern. "Aber Branche ist weltweit stark miteinander vernetzt", so Bösenberg. Nahezu alle Produzenten lieferten global - auch in die USA.
Die USA waren im vergangenen Jahr erneut Sachsens zweitwichtigster Exportmarkt. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten stiegen um zehn Prozent auf fast 5,1 Milliarden Euro. Die wichtigsten Erzeugnisse, die von Sachsen in die USA geliefert wurden, waren vor allem Autos und Kraftfahrzeugteile, Maschinen und Anlagen sowie sogenannte elektrotechnische Erzeugnisse - darunter zählen auch Halbleiter. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wurden im vergangenen Jahr elektronische Bauelemente im Wert von 69 Millionen Euro aus Sachsen in die USA exportiert./bz/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 188,2 auf Tradegate (07. August 2025, 15:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +2,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 2,82 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 230,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +0,60 %/+35,02 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hi, die von Kevan für das September quarter veranschlagten margins zwischen 46% und 47% sind >gross margins, gleichwohl stimmt deine Einschätzung in einer Aufrundung basically. OK!...die nun von Apple geplante Investition über 100 Milliarden US-Dollar in den Bau einer Display-Fabrik in den USA im Rahmen der nun 600 Milliarden US-Dollar umfassenden Investition in die US-Produktion über 4 Jahre – "American Manufacturing Program" – soll die die heimische Fertigungskapazität erweitern und Arbeitsplätze in den USA schaffen: wie das Weiße Haus es ausdrückt.—Es geht also hier nicht um den Erwerb günstiger Fabriken – etwa im Ausland – sondern um die >strategische Bedeutung der US-Produktion für Apple, was von Trump gefordert wurde. Die Investition umfasst auch die Erweiterung des Advanced Manufacturing Fund und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Fertigung und Forschung in den USA.—Zusätzlich zu den 100 Milliarden Dollar für die Displayfabrik, hat Apple bereits in andere Bereiche der US-Produktion investiert, wie eine Serverfabrik in Houston und eine Fertigungsakademie in Michigan.—Es geht also um Investitionen von Apple in USA, das ist der Punkt. See you cheers
Dow Jones News bringen es auf den Punkt!...das ist ziemlich Gesamtmarkt!—Zu der DJN-Bemerkung bezüglich AAPL, betreffend vorgezogene iPhone Käufe muss man sagen, was etwa für April gesehen wurde, was Tim im call brachte, relativiert Tim zusätzlich, insgesamt sollen die vorgezogenen iPhone Käufe nur 1% des iPhone Wachstums aktuell von Apple ausmachen nach den Beobachtungstools von Apple. Ich denke, das ist eine verlässliche Info von Tim.—Im Hintergrund ist insbesondere auch der Blick auf den Google-Prozess, Cook wurde dazu auch gefragt im call, was ist, wenn der Prozess negativ ausgeht für Google?: darauf wollte Tim sich nicht einlassen und darüber spekulieren, man hat ja auch selbst die Tage in dem Zusammenhang geschrieben, der Ausgang des Prozesse bleibt abzuwarten, eh klar…—In diesem Gesamtmarkt-Vorgang – bei Apple besonders sensiblisiert – ist dieses Abrutschen im Kurs normale Börse :-) Weiters absolut eingängiger Marktbericht:
DOW JONES-- Die Sorgen vor negativen Folgen der von den USA verfügten Importzolle gegen Dutzende von Ländern hat sich am Freitag verstärkt und an der Wall Street Verkaufsstimmung ausgelöst. Dazu kamen schwache Konjunkturdaten. Zum Ablauf der von Präsident Trump gesetzten Zoll-Schonfrist erhöhte das Weiße Haus in einigen Fällen die nun fällig werdenden Importzölle nochmals. Für Waren aus Kanada wird nun ein Zoll von 35 Prozent erhoben, für Produkte aus der Schweiz sogar von 39 Prozent und für Importe aus Indien von 25 Prozent
Aus technischen Gründen werden diese wie auch alle anderen Zölle wie die von 15 Prozent auf EU-Importe zwar erst ab der nächsten Woche erhoben; an den befürchteten negativen Folgen für Konjunktur und Inflation ändert dies aber nichts. "Es ist verlockend zu denken, dass ein großer Teil der Zollunsicherheit nun hinter uns liegt, aber wir bleiben vorsichtig", sagte Analyst Wei Yao von der Societe Generale.
Der Dow-Jones-Index schloss 1,2 Prozent tiefer mit 43.588 Punkten. Für den breiteren S&P-500 ging es um 1,6 Prozent südwärts. Die technologielastigeren Nasdaq-Indizes rutschten um bis zu 2,2 Prozent ab. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 876 (Donnerstag: 1.038) Kursgewinner, 1.895 (1.732) -verlierer und 52 (50) unveränderte Aktien.
Belastend wirkte auch ein schwach ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft blieb im Juli klar unter der Prognose, außerdem wurden die Stellenzuwächse für die beiden Vormonate stark nach unten revidiert. Außerdem enttäuschte der ISM-Einkaufsmanagerindex für Juli.
Anleger flüchten in sichere Häfen Anleihen und Gold
Mit den dadurch ausgelösten Konjunktursorgen stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank im September deutlich, den Aktienkursen half das aber nicht. Am Anleihemarkt stiegen die Kurse aber kräftig, entsprechend sank im Zehnjahresbereich die Rendite um 12 Basispunkte auf 4,24 Prozent. Am Zinsterminmarkt wird nun mit über 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit für September eine Zinssenkung eingepreist. Am Vortag waren es noch knapp 40 Prozent.
Das setzte dem Dollar zu. Nach seiner jüngsten Gewinnserie fiel er deutlich zurück. Der Euro schnellte auf 1,1574 Dollar nach oben, von Ständen um 1,1420 vor den Jobdaten. Von den sinkenden Zinsen und dem schwächeren Dollar profitierte das Gold. Die Feinunze verteuerte sich um 69 auf 3.360 Dollar. Die Ölpreise gaben mit den negativen Konjunktursignalen und den Zöllen deutlich nach um rund 3 Prozent.
Apple trotz starker Zahlen im Minus - KI-Strategie hinkt hinterher
Bei den Einzelwerten standen Apple und Amazon nach den Quartalsausweisen im Fokus. Nach besser als gedacht ausgefallenen Zahlen legte die Apple-Aktie zunächst zu, drehte dann aber ins Minus und verlor 2,6 Prozent. Zwar fiel der iPhone-Umsatz deutlich über den Prognosen aus; Apple selbst bemerkte dazu aber, dass man "offensichtliche Anzeichen einer vorauseilenden Nachfrage im Zusammenhang mit den Zöllen zu Beginn des Quartals" gesehen habe. Bremsend dürfte auch gewirkt haben, dass Importe aus Indien einem hohen Zoll unterliegen, wo Apple zuletzt die Produktion ausgeweitet hat.
Die Analysten von Wedbush sprachen außerdem von einer dunklen Wolke über Apple: "Die KI-Revolution ist der größte Technologietrend der letzten 40 Jahre, und im Moment sieht sich Apple dies von einer Parkbank aus an und trinkt Limonade, während alle anderen großen Technologieunternehmen wie Formel-1-Fahrer Gas geben und ihre KI-Strategien und Monetarisierungspläne ausarbeiten".
Amazon fielen um 8,3 Prozent. Zwar stieg der Umsatz von Amazon Web Services, dem Cloud-Computing-Bereich des Konzerns, im zweiten Quartal um 17,5 Prozent auf 30,87 Milliarden Dollar. Das war dem Markt aber nicht genug.
Niedrigere Ölpreise belasteten die Ergebnisse der Ölriesen Exxon und Chevron. Exxon Mobil verbilligten sich um 1,8 Prozent. Chevron gaben um 0,2 Prozent nach.
Der Industriegasehersteller Linde profitierte von höheren Preisen und Effizienzmaßnahmen und steigerte Umsatz und Gewinn. Für die Gewinnerwartung im laufenden Jahr hob Linde das untere Ende der Spanne an. Die Aktie kam mit dem schwachen Markt um 0,2 Prozent zurück.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-08/6607033…
Etwas erholt zeigten sich Pharmaaktien, der S&P-500-Subindex stieg um 0,6 Prozent. Er hatte am Vortag deutlich nachgegeben in Reaktion auf die Forderung von US-Präsident Trump nach niedrigeren Medikamentenpreisen in den USA.
mit dem Ergebnis haben wohl die wenigsten gerechnet, mich eingeschlossen....