Aurania gibt Erhöhung des Volumens der nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt

Toronto, Ontario, 5. August 2025 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (- https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-discovery-of-high- ... -) („Aurania” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass man aufgrund des starken Investoreninteresses den Umfang seiner zuvor am 1. August 2025 angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot”) erhöht hat. Das Angebot umfasst nun einen Bruttoerlös von bis zu 1.800.000 CAD, bestehend aus bis zu 15.000.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,12 CAD pro Einheit (der „Ausgabepreis“). Das Unternehmen hat sich das Recht vorbehalten, das Volumen des Angebots um bis zu 25 % des Angebotsvolumens zu erhöhen, sodass bis zu 3.750.000 zusätzliche Einheiten ausgegeben werden können, um einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 450.000 CAD zu erzielen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktien-Kaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 0,25 CAD pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Verwendung der Erlöse

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie für Explorationsprogramme und allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Ein Teil des Erlöses kann auch für die erste Zahlung der Mineralkonzessionsgebühren für 2025 in Ecuador verwendet werden.

Vermittler

Im Zusammenhang mit dem Angebot kann das Unternehmen bestimmten berechtigten Vermittlern Vermittlungsprovisionen in Höhe von bis zu 7 % in bar des Bruttoerlöses aus dem Angebot von Zeichnern, die dem Unternehmen von diesen Vermittlern vermittelt wurden, und bis zu 7 % in Form von Vermittlungsoptionsscheinen (die „Vermittlungsoptionsscheine“) der Gesamtzahl der von diesen Vermittlern platzierten Einheiten zahlen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSXV“). Jeder Vermittlungsoptionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer (1) zusätzlichen Einheit zum Ausgabepreis und kann innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden. Jeder Vermittlungsoptionsschein besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein.