    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise nach Talfahrt kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise stagnieren nach Talfahrt, Brent bei 66,90 USD.
    • Putin bestätigt Treffen mit Trump und Selenskyj möglich.
    • US-Zölle auf indische Exporte steigen, Verhandlungen offen.
    Ölpreise nach Talfahrt kaum verändert
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag kaum bewegt und damit die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,90 US-Dollar. Das war ein Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte ebenfalls um einen Cent auf 64,36 Dollar zu.

    Am Markt wurde auf Fortschritte bei den Bemühungen um ein Ende des Kriegs in der Ukraine spekuliert. Der russische Präsident Wladimir Putin hat erstmals ein geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump bestätigt. Auch eine Zusammenkunft mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zur Beendigung des Moskauer Angriffskrieges hielt Putin grundsätzlich für möglich. Allerdings er Putin auch deutlich, dass man noch weit entfernt sei von den hierfür notwendigen Bedingungen für ein solches Treffen.

    Darüber hinaus haben die Anleger auch die von Trump angekündigte Anhebung der Zölle auf indische Exporte in die USA auf 50 Prozent im Blick. Hintergrund sind russische Öllieferungen nach Indien, die in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben, was den Druck auf die russische Kriegswirtschaft mindert. Die US-Zölle auf Waren aus Indien sollen aber erst in drei Wochen in Kraft treten, was Spielraum für Verhandlungen bietet.

    In den Tagen zuvor waren die Ölpreise vor allem durch eine Erhöhung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ belastet worden. Im Verlauf einer Woche ist Brent-Öl aus der Nordsee mittlerweile um etwa sechs Dollar je Barrel billiger geworden./jkr/jsl/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise nach Talfahrt kaum verändert Die Ölpreise haben sich am Donnerstag kaum bewegt und damit die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,90 US-Dollar. Das war ein Cent mehr als am …