Börsenstart USA - 07.08. - US Tech 100 stark +0,97 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 44.355,05 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: Apple +3,97 %, NVIDIA +2,49 %, Boeing +1,91 %, Amazon +1,82 %, 3M +1,15 %
Flop-Werte: Caterpillar -1,29 %, Unitedhealth Group -0,31 %, Honeywell International -0,14 %, Walt Disney -0,07 %, Travelers Companies +0,02 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:45) bei 23.538,19 PKT und steigt um +0,97 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +16,45 %, Datadog Registered (A) +5,78 %, Advanced Micro Devices +5,09 %, Micron Technology +4,36 %, Apple +3,97 %
Flop-Werte: Fortinet -12,97 %, Warner Bros. Discovery (A) -6,26 %, Zscaler -2,67 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -2,31 %, DoorDash Registered (A) -1,98 %
Der S&P 500 steht aktuell (16:00:06) bei 6.384,17 PKT und steigt um +0,62 %.
Top-Werte: Insulet +10,47 %, Albemarle +10,06 %, EPAM Systems +9,46 %, Becton Dickinson +8,95 %, Zimmer Biomet Holdings +8,88 %
Flop-Werte: Eli Lilly -13,81 %, Fortinet -12,97 %, Corteva -6,70 %, Warner Bros. Discovery (A) -6,26 %, CF Industries Holdings -5,94 %
