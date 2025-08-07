NORDIC GROUP B.V. DURCH SEINE TOCHTERGESELLSCHAFT NORDIC PHARMA, INC. (U.S.), GIBT DIE AUFNAHME VON LACRIFILL KANALIKULÄREM GEL IN DEN NEUEN BERICHT ÜBER MANAGEMENT UND THERAPIE DES TROCKENEN AUGES (DEWS) III DER GESELLSCHAFT FÜR TRÄNENFILM UND AUGENOBERF

Die Forschung zu LACRIFILL Canalicular Gel wird auch Gegenstand einer Posterpräsentation auf dem Women in Ophthalmology (WIO) Summer Symposium vom 7. bis 10. August sein.

BERWYN, Pa., 7. August 2025 /PRNewswire/ -- Nordic Pharma, Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., gibt bekannt, dass ihr LACRIFILL Canalicular Gel, eine neuartige Therapie für Symptome des trockenen Auges, in den neuen Bericht Dry Eye Workshop (DEWS) III der Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) aufgenommen wurde.

Der DEWS-III-Bericht, der in der Juni-Ausgabe 2025 des American Journal of Ophthalmology erscheint, zitiert in Abschnitt 6.2.4 "Newer Plug Designs and Other Technologies" zwei Studien über den neuartigen vernetzten Hyaluronsäure (HA)-Kanalfüller von Nordic Pharma. In der ersten Studie wurden drei Monate nach der Verabreichung Verbesserungen beim Corneal Staining, bei den Ergebnissen des Schirmer-Tests und anderen Messungen festgestellt. Eine zweite Studie, in der LACRIFILL Canalicular Gel mit einem handelsüblichen Hydrogel-Kanalstöpsel verglichen wurde, ergab, dass der vernetzte HA-Füller sicher und gut verträglich ist und dass "statistisch signifikante Verbesserungen der Anzeichen und Symptome von DED über sechs Monate hinweg aufrechterhalten wurden".

Mit dem Schwerpunkt auf neuen und bedeutenden Fortschritten in der Behandlung stellt der TFOS DEWS III-Bericht die bisher umfassendste Literaturübersicht dar, die vielbeschäftigten Ärzten helfen soll, sich in den verfügbaren Behandlungsmethoden zurechtzufinden.

Die Ergebnisse der neuen Forschungsstudien

"Evaluation of Lacrimal Punctal Plug Insertion for Dry Eye Relief in Ophthalmology Clinic Patients Using Self-Reported Improvement and OSDI Questionnaires," verfasst von Monica Patel et al, werden auf der WIO als Poster präsentiert. In einer Studie mit 117 Patienten, die einen Monat nach dem Einsetzen von LACRIFILL Canalicular Gel durchgeführt wurde, berichteten 66,25 Prozent der Patienten über eine mindestens 50-prozentige Verbesserung der Symptome, und die Mehrheit dieser Patienten gab eine 90- bis 100-prozentige Verbesserung an, vor allem bei den Symptomen Brennen und Sandgefühl.