Motorola Solutions schließt die Übernahme von Silvus Technologies Holding Inc. ab (FOTO)
Chicago, USA (ots) - Motorola Solutions
(https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html?geo=redirect) (NYSE: MSI) hat die
Übernahme von Silvus Technologies Holdings Inc.
(https://silvustechnologies.com/) ("Silvus"), einem weltweit führenden
Unternehmen im Bereich sicherheitskritischer mobiler Ad-hoc-Netzwerke (MANET),
mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, abgeschlossen.
Die MANET-Technologie von Silvus wurde entwickelt, um Einsätze an vorderster
Front in den anspruchsvollsten und umkämpftesten Umgebungen zu unterstützen. Sie
ermöglicht hochsichere Daten-, Video- und Sprachkommunikation, ohne auf eine
feste Infrastruktur angewiesen zu sein. Ihre Geräte bilden ein Mesh-Netzwerk,
das große, skalierbare und selbstheilende Systeme schafft, die sich an
kontinuierliche Mobilität anpassen. Diese robusten mobilen Netzwerke verbinden
Menschen, Geräte und andere Knotenpunkte über große Entfernungen hinweg und
unterstützen nahtlos bandbreitenintensive Technologien wie Video, Sensoren und
Drohnen.
"Die fortschrittlichen Lösungen von Silvus für Drohnen und unbemannte Systeme
werden in den anspruchsvollsten Verteidigungsbereichen der Welt eingesetzt und
bieten essenzielle Anwendungen für Grenzsicherung und der öffentliche
Sicherheit", sagte Greg Brown, Chairman und CEO von Motorola Solutions. "Ihre
Fähigkeiten ergänzen unsere Technologien im Bereich der sicherheitskritischen
Kommunikation (LMR) und Videotechnologie hervorragend, und wir freuen uns
darauf, sie weiteren Kunden weltweit zugänglich zu machen."
Autonome Technologien, darunter Drohnen, Fahrzeuge und Roboter, werden zunehmend
eingesetzt, um einen sicheren Abstand zwischen Soldaten und potenziellen
Bedrohungen zu schaffen. Die Technologie von Silvus ermöglicht es Nutzern, diese
Systeme in Echtzeit zu steuern, was dazu beiträgt, Leben zu retten und bessere
taktische Entscheidungen zu treffen.
Die breite Kundenbasis von Silvus umfasst Verteidigungsbehörden, Hersteller
autonomer Systeme, Geheimdienste, Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen
weltweit. Motorola Solutions plant, die Reichweite von Silvus durch seine
globale Präsenz und langjährigen Beziehungen zu Regierungs- und
Sicherheitsbehörden auf der ganzen Welt weiter auszubauen.
"In der Zusammenarbeit mit Babak und dem Silvus-Team haben wir gesehen, wie ihr
Fachwissen wirklich bahnbrechende Kommunikationstechnologien geschaffen hat",
sagte Erik Fagan, Partner und Head of Industrial Technology, TJC. "Sie haben ein
außergewöhnliches Unternehmen aufgebaut, das einen kritischen Bedarf abdeckt,
und wir freuen uns darauf, ihr nächstes erfolgreiches Kapitel mit Motorola
Solutions als globalen Marktführer für Sicherheitstechnologien mitzuerleben."
