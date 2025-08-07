Motorola Solutions schließt die Übernahme von Silvus Technologies Holding Inc. ab (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMotorola Solutions AktievorwärtsNachrichten zu Motorola Solutions
    Chicago, USA (ots) - Motorola Solutions
    (https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html?geo=redirect) (NYSE: MSI) hat die
    Übernahme von Silvus Technologies Holdings Inc.
    (https://silvustechnologies.com/) ("Silvus"), einem weltweit führenden
    Unternehmen im Bereich sicherheitskritischer mobiler Ad-hoc-Netzwerke (MANET),
    mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, abgeschlossen.

    Die MANET-Technologie von Silvus wurde entwickelt, um Einsätze an vorderster
    Front in den anspruchsvollsten und umkämpftesten Umgebungen zu unterstützen. Sie
    ermöglicht hochsichere Daten-, Video- und Sprachkommunikation, ohne auf eine
    feste Infrastruktur angewiesen zu sein. Ihre Geräte bilden ein Mesh-Netzwerk,
    das große, skalierbare und selbstheilende Systeme schafft, die sich an
    kontinuierliche Mobilität anpassen. Diese robusten mobilen Netzwerke verbinden
    Menschen, Geräte und andere Knotenpunkte über große Entfernungen hinweg und
    unterstützen nahtlos bandbreitenintensive Technologien wie Video, Sensoren und
    Drohnen.

    "Die fortschrittlichen Lösungen von Silvus für Drohnen und unbemannte Systeme
    werden in den anspruchsvollsten Verteidigungsbereichen der Welt eingesetzt und
    bieten essenzielle Anwendungen für Grenzsicherung und der öffentliche
    Sicherheit", sagte Greg Brown, Chairman und CEO von Motorola Solutions. "Ihre
    Fähigkeiten ergänzen unsere Technologien im Bereich der sicherheitskritischen
    Kommunikation (LMR) und Videotechnologie hervorragend, und wir freuen uns
    darauf, sie weiteren Kunden weltweit zugänglich zu machen."

    Autonome Technologien, darunter Drohnen, Fahrzeuge und Roboter, werden zunehmend
    eingesetzt, um einen sicheren Abstand zwischen Soldaten und potenziellen
    Bedrohungen zu schaffen. Die Technologie von Silvus ermöglicht es Nutzern, diese
    Systeme in Echtzeit zu steuern, was dazu beiträgt, Leben zu retten und bessere
    taktische Entscheidungen zu treffen.

    Die breite Kundenbasis von Silvus umfasst Verteidigungsbehörden, Hersteller
    autonomer Systeme, Geheimdienste, Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen
    weltweit. Motorola Solutions plant, die Reichweite von Silvus durch seine
    globale Präsenz und langjährigen Beziehungen zu Regierungs- und
    Sicherheitsbehörden auf der ganzen Welt weiter auszubauen.

    "In der Zusammenarbeit mit Babak und dem Silvus-Team haben wir gesehen, wie ihr
    Fachwissen wirklich bahnbrechende Kommunikationstechnologien geschaffen hat",
    sagte Erik Fagan, Partner und Head of Industrial Technology, TJC. "Sie haben ein
    außergewöhnliches Unternehmen aufgebaut, das einen kritischen Bedarf abdeckt,
    und wir freuen uns darauf, ihr nächstes erfolgreiches Kapitel mit Motorola
    Solutions als globalen Marktführer für Sicherheitstechnologien mitzuerleben."
