Motorola Solutions schließt die Übernahme von Silvus Technologies Holding Inc. ab (FOTO)

Chicago, USA (ots) - Motorola Solutions

(https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html?geo=redirect) (NYSE: MSI) hat die

Übernahme von Silvus Technologies Holdings Inc.

(https://silvustechnologies.com/) ("Silvus"), einem weltweit führenden

Unternehmen im Bereich sicherheitskritischer mobiler Ad-hoc-Netzwerke (MANET),

mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, abgeschlossen.



Die MANET-Technologie von Silvus wurde entwickelt, um Einsätze an vorderster

Front in den anspruchsvollsten und umkämpftesten Umgebungen zu unterstützen. Sie

ermöglicht hochsichere Daten-, Video- und Sprachkommunikation, ohne auf eine

feste Infrastruktur angewiesen zu sein. Ihre Geräte bilden ein Mesh-Netzwerk,

das große, skalierbare und selbstheilende Systeme schafft, die sich an

kontinuierliche Mobilität anpassen. Diese robusten mobilen Netzwerke verbinden

Menschen, Geräte und andere Knotenpunkte über große Entfernungen hinweg und

unterstützen nahtlos bandbreitenintensive Technologien wie Video, Sensoren und

Drohnen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Motorola Solutions! Short 477,33€ 3,11 × 14,28 Zum Produkt Long 414,83€ 2,52 × 13,47 Zum Produkt