Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo, hält die Keynote zur CES 2026 in der Sphere

ARLINGTON, Va., 7. August 2025 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA) kündigt Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo, als Keynote Speaker auf der CES 2026 an. Lenovo bringt sein Flaggschiff-Event „Tech World" mit zur CES, wo globale Geschäfte gemacht werden. Die Lenovo Tech World auf der CES wird Entscheidungsträger, Partner und Medien an einem einzigen Ort versammeln. In den letzten zehn Jahren war die Tech World Lenovos Plattform, auf der das Unternehmen neue Technologien, Produkte und Lösungen vorgestellt hat.

Die Veranstaltung in der Sphere, bei der von Sphere Studios – dem hauseigenen Studio für immersive Inhalte – exklusiv für Lenovo produzierte Inhalte präsentiert werden, markiert das zweite Jahr in Folge, in dem eine CES-Keynote an diesem außergewöhnlichen, ultramodernen Veranstaltungsort gehalten wird. Die Tech World findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Lenovo und die Sphere eine mehrjährige globale Partnerschaft eingehen, durch die Lenovo zu einem offiziellen Technologiepartner

der Sphere Studios wird.

Die Tech World @ CES wird zeigen, wie Lenovo die Zukunft durch die Verschmelzung von KI, Geräten, Infrastruktur und Dienstleistungen definiert. Da Lenovo globaler Technologiepartner sowohl der Formula 1 als auch des FIFA World Cup 26 ist, wird das Publikum nicht nur zu sehen bekommen, wie Innovationen von Lenovo Privatpersonen und Unternehmen helfen – sondern auch, wie das Unternehmen plant, KI und sein gesamtes Technologieportfolio einzusetzen, um Sportfans in den kommenden Jahren völlig neue Erlebnisse zu ermöglichen.

„In den letzten zehn Jahren hat sich die Tech World zu Lenovos wichtigster Plattform entwickelt, um unsere Visionen vorzustellen, unsere Innovationen zu präsentieren und unsere interessantesten Produkte, Lösungen und Partnerschaften zu lancieren", so Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo. „Vor dem Hintergrund der CES 2026 werden wir dem Publikum einen exklusiven Einblick geben, wie unsere Technologie die Formel 1 revolutioniert hat, unsere Pläne für die allererste KI-gestützte Fußballweltmeisterschaft im nächsten Sommer vorstellen und ein hyperpersonalisiertes, agentenbasiertes Erlebnis für Privatpersonen schaffen, während wir den Lenovo Hybrid AI Advantage für Unternehmenskunden freisetzen. Die Sphere in Las Vegas passt perfekt zu Lenovo, um unser Engagement für eine intelligentere KI für alle zu feiern und zu teilen und zu zeigen, wie wir immer wieder neu definieren, wie Technologie begeistern, inspirieren und befähigen kann."