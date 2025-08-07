Putin und Trump treffen sich: Diese Aktie macht Freudensprünge

In dieser Woche konnte die Bank einen wichtigen juristischen Sieg erzielen: Ein russisches Gericht hob die vorläufigen Maßnahmen auf, die dem österreichischen Finanzinstitut untersagten, seine Tochtergesellschaft in Russland zu verkaufen. Dies könnte den Ausstieg der Bank aus Russland näherbringen, den sie seit mehr als drei Jahren anstrebt, seitdem Russland den Krieg gegen die Ukraine begann.

Mehr als drei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen des Westens stecken mehr als vier Milliarden Euro an Kapital der österreichischen Raiffeisen Bank immer noch in Russland fest. Aufgrund von Kapitalverkehrskontrollen kommt das Institut nicht an sein Geld.

Die Herausforderung bleibt jedoch groß: Ein Käufer, der den Transaktionen nicht durch Sanktionen ausgesetzt ist, muss gefunden werden. Zudem erfordert jede Verkaufstransaktion eine persönliche Genehmigung von Präsident Wladimir Putin, was die regulatorischen Hürden zusätzlich erhöht. Die RBI erklärte in einer Stellungnahme, dass die Aufhebung der Maßnahme nur einen Teil der noch bestehenden Hindernisse beseitige, und dass weiterhin die Zustimmung der russischen Behörden für den Verkauf erforderlich sei.

Zusätzlicher Schwung könnte in die Angelegenheit kommen, sollten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine für einen Frieden beginnen. Wie am Donnerstag bekannt wurden, scheinen sich wohl US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin bereits nächste Woche zu persönlichen Gesprächen zu treffen, um eine Lösung zu finden.

Auf diese Wende hoffen offenbar auch die Anleger der Raiffeisen Bank. Die Aktie legte am Donnerstag um mehr als 14 Prozent zu. Hinzu kommt ein positiver Analystenkommentar der UBS, welche die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft hat.

Die Raiffeisen Bank war vor dem Krieg eine der größten ausländischen Banken in Russland mit rund 10.000 Mitarbeitern vor Ort. Zudem spielte die Raiffeisenbank in Russland eine zentrale Rolle im Zahlungsverkehr und ermöglichte einen erheblichen Teil der internationalen Zahlungen über Russland.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





