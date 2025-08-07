US-Batteriespezialist Lyten will Northvolt übernehmen
Für Sie zusammengefasst
- Lyten plant Übernahme aller Northvolt-Standorte.
- Fabrik in Heide, Schleswig-Holstein, ebenfalls betroffen.
- Lyten sitzt in San Jose, Kalifornien, USA.
STOCKHOLM/SAN JOSE (dpa-AFX) - Das US-Unternehmen Lyten will alle verbliebenen Standorte des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt übernehmen, auch die im Bau befindliche Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein. Das teilte das im kalifornischen San Jose ansässige Unternehmen am Nachmittag mit./trs/DP/zb
