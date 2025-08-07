BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung auf eine am Markt mit Enttäuschung aufgenommene Studie zur Abnehmpille Orforglipron des US-Wettbewerbers Eli Lilly. Die Studienergebnisse zu Orforglipron seien nicht direkt vergleichbar mit den Daten der Abnehmpillen von Novo Nordisk, die den Wirkstoff Semaglutid beinhalten. Es bleibe dabei, dass die Abnehmpillen eine attraktive Option für die Dänen seien. Der Experte rechnet damit, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA das Medikament gegen Jahresende genehmigt./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 12:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 12:26 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,10 % und einem Kurs von 41,43EUR auf Tradegate (07. August 2025, 16:25 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 83,07 € , was eine Steigerung von +100,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer