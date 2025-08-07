Ionos-Aktie stürmt nach bärenstarken Zahlen aufs Rekordhoch!

Während der Mutterkonzern United Internet zusätzliche Belastungen hinnehmen musste, bedingt durch hohe Abschreibungen, insbesondere auf Investitionen in den Glasfaserausbau bei 1&1 Versatel und den Ausbau des 1&1 Mobilfunknetzes, präsentiert sich Ionos robust, auch durch die positive Entwicklung der kleineren AdTech-Sparte. Hinzu kommen Pläne, sich gemeinsam mit Hochtief auf den Bau einer von der Europäischen Kommission geförderten KI-Gigafactory zu bewerben.

Angetrieben von KI-Fantasie und der Hoffnung eine deutsche KI-Gigafactory haben die Aktien von Internetdienstleister Ionos in den vergangenen Wochen eine wahre Rallye aufs Parkett gelegt. In den letzten sechs Monaten konnten die Papiere fast 80 Prozent hinzugewinnen.

Dank eines konsequenten Sparkurses rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg des bereinigten Ebitda um rund 17 Prozent auf etwa 530 Millionen Euro. Im Kerngeschäft, das Digital Solutions & Cloud umfasst, soll der Umsatz trotz der aktuellen Wirtschaftslage weiterhin um rund 8 Prozent steigen. Auch die bereinigte Ebitda-Marge wird voraussichtlich von 32,9 auf etwa 35 Prozent wachsen.

Das kam gut an bei Anlegern: Nach einem anfänglichen Rückgang zum Handelsauftakt drehte der Kurs der Ionos-Aktien zügig ins Plus und erreichte im späten Vormittagshandel mit 43,25 Euro ein Rekordhoch.

Mit einem Börsenwert von 5,55 Milliarden Euro ist Ionos bereits über die Muttergesellschaft United Internet hinausgewachsen, die rund 64 Prozent an Ionos hält, aber nur auf eine Marktkapitalisierung von 4,36 Milliarden Euro kommt.

Analyst Dhruva Kusa Shah von UBS bezeichnete das zweite Quartal von Ionos als solide, auch wenn die Ziele für 2025 teils gemischt ausfallen. Besonders das Umsatzwachstum im Cloud-Geschäft wird voraussichtlich schwächer ausfallen als zunächst erwartet. Doch das Potenzial, das die Digitalisierung und die Initiativen der EU in diesem Bereich bieten, lasse für den Aktienkurs noch Raum nach oben.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,18 % und einem Kurs von 42,55EUR auf Tradegate (07. August 2025, 16:35 Uhr) gehandelt.



