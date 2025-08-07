Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.08.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Rheinmetall
Tagesperformance: -6,01 %
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 1
Performance 1M: +1,20 %
Performance 1M: +1,20 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +5,18 %
Tagesperformance: +5,18 %
Platz 2
Performance 1M: +1,78 %
Performance 1M: +1,78 %
BASF
Tagesperformance: +4,68 %
Tagesperformance: +4,68 %
Platz 3
Performance 1M: +2,91 %
Performance 1M: +2,91 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -4,66 %
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 4
Performance 1M: +1,36 %
Performance 1M: +1,36 %
Allianz
Tagesperformance: +4,04 %
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 5
Performance 1M: +3,24 %
Performance 1M: +3,24 %
Siemens
Tagesperformance: +3,54 %
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 6
Performance 1M: +1,86 %
Performance 1M: +1,86 %
DHL Group
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 7
Performance 1M: +0,05 %
Performance 1M: +0,05 %
Commerzbank
Tagesperformance: +3,35 %
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 8
Performance 1M: +14,24 %
Performance 1M: +14,24 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +3,02 %
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 9
Performance 1M: +5,55 %
Performance 1M: +5,55 %
Henkel VZ
Tagesperformance: +2,92 %
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 10
Performance 1M: -1,00 %
Performance 1M: -1,00 %
Beiersdorf
Tagesperformance: +2,78 %
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 11
Performance 1M: -9,21 %
Performance 1M: -9,21 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 12
Performance 1M: -1,37 %
Performance 1M: -1,37 %
adidas
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 13
Performance 1M: -20,24 %
Performance 1M: -20,24 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 14
Performance 1M: +22,56 %
Performance 1M: +22,56 %
SAP
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 15
Performance 1M: -1,83 %
Performance 1M: -1,83 %
Brenntag
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 16
Performance 1M: -2,99 %
Performance 1M: -2,99 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 17
Performance 1M: +1,98 %
Performance 1M: +1,98 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 18
Performance 1M: +0,08 %
Performance 1M: +0,08 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 19
Performance 1M: +6,89 %
Performance 1M: +6,89 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte