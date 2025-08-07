Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -9,47 %
Platz 1
Performance 1M: -10,83 %
IONOS Group
Tagesperformance: +7,18 %
Platz 2
Performance 1M: +2,39 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +6,69 %
Platz 3
Performance 1M: -18,06 %
freenet
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 4
Performance 1M: +3,45 %
Bechtle
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 5
Performance 1M: -7,59 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 6
Performance 1M: +1,36 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 7
Performance 1M: -3,18 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 8
Performance 1M: -5,66 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 9
Performance 1M: -26,31 %
SAP
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 10
Performance 1M: -1,83 %
Nemetschek
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 11
Performance 1M: +10,67 %
AIXTRON
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 12
Performance 1M: -20,59 %
United Internet
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 13
Performance 1M: +4,64 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 14
Performance 1M: -10,24 %
