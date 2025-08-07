Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 07.08.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: -6,02 %
Platz 1
Performance 1M: +1,20 %
BASF
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 2
Performance 1M: +2,91 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 3
Performance 1M: +1,36 %
Allianz
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 4
Performance 1M: +3,24 %
Siemens
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 5
Performance 1M: +1,86 %
DHL Group
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 6
Performance 1M: +0,05 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 7
Performance 1M: +5,55 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 8
Performance 1M: -2,80 %
Pernod Ricard
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 9
Performance 1M: +3,39 %
UniCredit
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 10
Performance 1M: +14,81 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 11
Performance 1M: -10,13 %
adidas
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 12
Performance 1M: -20,24 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 13
Performance 1M: -1,70 %
Stellantis
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 14
Performance 1M: -9,55 %
SAP
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 15
Performance 1M: -1,83 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 16
Performance 1M: +1,98 %
Banco Santander
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 17
Performance 1M: +6,96 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 18
Performance 1M: +0,08 %
