Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im SMI am 07.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -7,18 %
Platz 1
Performance 1M: -3,80 %
Geberit
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 2
Performance 1M: +2,87 %
UBS Group
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 3
Performance 1M: +12,39 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 4
Performance 1M: -3,13 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 5
Performance 1M: +8,02 %
