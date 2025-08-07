Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im ATX am 07.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +13,80 %
Platz 1
Performance 1M: -3,15 %
Lenzing
Tagesperformance: +12,31 %
Platz 2
Performance 1M: +0,92 %
Wienerberger
Tagesperformance: +7,97 %
Platz 3
Performance 1M: -3,44 %
voestalpine
Tagesperformance: +4,91 %
Platz 4
Performance 1M: +5,47 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 5
Performance 1M: +0,42 %
Immofinanz
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 6
Performance 1M: -3,05 %
