To the moon: Diese Zahlen lassen Hyperscaler Nebius durch die Decke gehen!

Ambiq , Circle Internet , Figma – die Liste an in diesem Jahr explosiv in ihr Börsenleben gestarteten Unternehmen wird länger. Unter ihnen befindet sich Hyperscaler CoreWeave , dessen Aktie sich zeitweise fast verfünffacht hat. Das Unternehmen bietet Cloud-Dienstleistungen und KI als Dienstleistung (AI-as-a-Service) an und profitiert damit vom anhaltenden KI-Boom.

In dieser aussichtsreichen Nische operiert auch das in den Niederlanden beheimatete Unternehmen Nebius, das als Abspaltung aus dem russischen Internetkonzern Yandex hervorgegangen ist.

Die Aktienkursentwicklung war hier sehr viel weniger geradlinig, doch vor allem für geduldige Anlegerinnen und Anleger beginnt sich ein Investment langsam auszuzahlen. Gegenüber ihren Jahrestiefs haben sich die Anteile inzwischen vervierfacht – unterstützt auch von einem explosiven Kursanstieg am Donnerstag und starken Quartalszahlen.

Gigantisches Umsatzwachstum, aber hohe Investitionskosten

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um unglaubliche 624,9 Prozent auf 105,1 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 3,9 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Profitabel wirtschaftet das Unternehmen allerdings ebenso wie CoreWeave noch nicht. Der bereinigte Nettoverlust beläuft sich auf 91,5 Millionen US-Dollar.

Werden Hardwarekosten und das Ramp-Up der Rechenzentren mit berücksichtigt, beliefen sich die Verluste sogar auf mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar. Das zeigt, wie kostenintensiv das hohe Umsatzwachstum ist. Angesichts von Finanzreserven in Höhe von rund 2,0 Milliarden US-Dollar besteht jedoch kein Grund zur Sorge – vor allem nicht vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage.

Ausblick angehoben, CEO sieht dynamische Nachfrage

Angesichts derer hat Nebius nämlich seinen Ausblick angehoben. Für das Gesamtjahr rechnet CEO und Gründer Arkady Volozh mit einem annualisierten Umsatz von 900 Millionen bis 1,1 Milliarden US-Dollar. Dabei soll am positiven EBITDA (auf bereinigter Basis) festgehalten werden können.

"Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur – Rechenleistung, Software und Dienstleistungen – werden nur noch stärker, da sich die Anwendungsfälle vervielfachen. Wir bauen unsere Kapazitäten daher aggressiv aus, um substanzielle Marktanteile zu gewinnen und sichern uns hierzu bis Ende 2026 mehr als 1 Gigawatt an elektrischer Leistung", so Volozh.

Aktie geht steil, zwischenzeitlich +30 Prozent

Explosives Umsatzwachstum, eine aggressive Unternehmensstrategie und Künstliche Intelligenz? Das ist am Markt aktuell der Stoff, aus dem Anlegerträume gemacht sind. Dementsprechend ging die Aktie am Donnerstagnachmittag durch die Decke und legte in der Spitze um fast 30 Prozent zu. Vom starken Ergebnis seines Mitbewerbers profitierte auch CoreWeave, dessen Aktie sich um mehr als 8 Prozent verteuerte.

Im weiteren Handelsverlauf setzten erste Gewinnmitnahmen ein und das Kursgeschehen beruhigte sich etwas, sodass Nebius am Abend mit einem Plus von etwa 20 Prozent notiert. Damit beträgt der Aufschlag gegenüber dem Jahreswechsel rund 143 Prozent. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht sogar ein Zuwachs von 255 Prozent zu Buche.

Fazit: Jetzt einsteigen? Eine schwierige Angelegenheit!

Sollte man hier als Anlegerin, als Anleger mit von der Partie sein? Das ist angesichts der bereits fortgeschrittenen Rallye eine schwierig zu beantwortende Frage. Mit einem Tages-RSI von knapp 75 Punkten dringt die Aktie in den überkauften Bereich vor, auf Wochenbasis ist der Aufwärtstrend mit rund 71 Zählern fortgeschritten.

Dazu kommen die üblichen Schwierigkeiten, Wachstumsunternehmen zu bewerten. Geht es nach Wall-Street-Experten wird das Unternehmen weder im laufenden, noch im kommenden Geschäftsjahr Profitabilität erzielen. Es liegen also weder Gewinne noch Gewinnwachstum vor. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis wird für 2026 mit 9,6 veranschlagt. Das liegt um das Dreifache über dem Branchenmittel, ist aber mit CoreWeave vergleichbar. Die weitere Kursentwicklung dürfte vermutlich mit der gesamten KI-Branche im Einklang stehen. Das kann Chancen, aber auch gewaltige Risiken bedeuten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion