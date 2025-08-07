Seltene Erden: Für diese Aktie hat die BofA ihr Kursziel nahezu verdopplelt

Die Bank of America hat ihre Gewinnerwartungen für MP Materials deutlich angehoben, nachdem das Unternehmen kürzlich eine wegweisende Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium abgeschlossen hat.

Im Vorfeld der Quartalszahlen am Donnerstag erhöhte die Bank ihr Kursziel für MP-Aktien auf 78 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 14 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Das vorherige Kursziel lag bei lediglich 42 US-Dollar.

Die Aktien von MP haben sich mehr als verdoppelt, seit das Verteidigungsministerium am 10. Juli angekündigt hat, eine Beteiligung in Höhe von 400 Millionen US-Dollar zu erwerben, einen Mindestpreis für Seltene Erden festzulegen und eine Abnahmegarantie zu geben. Kurz darauf folgte eine Investitionszusage von Apple über 500 Millionen US-Dollar in die Produktionskapazitäten von MP Materials. Auf Jahressicht haben sich die Anteilsscheine des Rohstofflieferanten und Bergbauunternehmens sogar verfünffacht.

Die Partnerschaft mit dem Verteidigungsministerium bringe "eine deutlich höhere Planungssicherheit für die langfristige Entwicklung", schreibt Analyst Lawson Winder in einer Mitteilung an Kunden. Laut Bank of America wird erwartet, dass der US-Preis für Neodym-Praseodym-Oxid (NdPr) – Hauptbestandteil für Magnete aus Seltenen Erden – um 33 Prozent steigt, was sich positiv auf die Erträge von MP auswirken dürfte.

Die Bank rechnet nun für dieses Jahr mit einem bereinigten Verlust von 5 Cent pro Aktie, statt wie zuvor mit 17 Cent. Für das Jahr 2026 erwartet sie einen bereinigten Gewinn von 1,03 US-Dollar pro Aktie, statt zuvor nur 54 Cent.

"Wir sehen MP als ein unvergleichliches Vehikel für die Beteiligung am wachsenden Markt für Magneten aus Seltenen Erden", so Analyst Winder.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die MP Materials Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,79 % und einem Kurs von 60,20EUR auf Tradegate (07. August 2025, 17:13 Uhr) gehandelt.