    Unifil entdeckt Tunnelnetzwerk im Südlibanon

    • UN entdeckt Tunnelnetzwerk im Libanon nahe Israel.
    • Militärische Waffen und Bunker bei Operation sichergestellt.
    • Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah seit November.

    BEIRUT (dpa-AFX) - Die UN-Friedenstruppen im Libanon haben nach eigenen Angaben ein umfangreiches Tunnelnetzwerk im Süden des Landes entdeckt. Nahe Orten unweit der israelischen Grenzen seien ein weitläufiges Netzwerk und militärische Waffen entdeckt worden, teilte Unifl mit.

    Bei einer mehrtägigen Operation, die in Zusammenarbeit mit der libanesischen Armee stattfand, seien mehrere Bunker, Artilleriegeschütze, Mehrfachraketenwerfer, Hunderte von Granaten und Raketen, Panzerabwehrminen sowie weitere Sprengstoffe sichergestellt worden.

    Seit Ende November gilt zwischen Israel und der Hisbollah eine Waffenruhe. Beide Seite werfen sich regelmäßig Verstöße vor. Israel greift nahezu täglich weiter im Nachbarland an. Die Vereinbarung sieht auch vor, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze zurückzieht./arj/DP/zb





