Dr. Patrick Ring ist neuer Head of Data Analytics & KI beim Münchener Verein (FOTO)
München (ots) - Der Münchener Verein hat mit Dr. Patrick Ring einen erfahrenen
Experten für Künstliche Intelligenz und Datenanalyse als Head der neu
gegründeten Abteilung Data Analytics & KI gewonnen. In seiner neuen Rolle
gestaltet Dr. Ring seit dem 01.07.2025 die datengetriebene Transformation des
Unternehmens maßgeblich mit, um diese weiter voranzutreiben. Mit diesem Schritt
bestätigt der Münchener Verein sein stetiges Streben nach digitaler Innovation.
Auch mit der Gründung der Abteilung Data Analytics & KI setzt der Münchener
Verein einen klaren Meilenstein in seiner digitalen Agenda. Der Aufbau eines
eigenen Kompetenzzentrums für Daten und Künstliche Intelligenz ist Ausdruck
eines konsequent verfolgten Innovationsanspruchs und ein deutliches Bekenntnis
dazu, eine führende Rolle in der digitalen Transformation der
Versicherungsbranche einzunehmen. COO Sebastian Hartmann unterstreicht: "Unsere
Zukunftsfähigkeit hängt auch davon ab, dass wir unsere Daten und die
Möglichkeiten der KI nutzen. Deswegen freue ich mich auf die Mehrwerte des Teams
und wünsche Patrick Ring gutes Gelingen!"
Experten für Künstliche Intelligenz und Datenanalyse als Head der neu
gegründeten Abteilung Data Analytics & KI gewonnen. In seiner neuen Rolle
gestaltet Dr. Ring seit dem 01.07.2025 die datengetriebene Transformation des
Unternehmens maßgeblich mit, um diese weiter voranzutreiben. Mit diesem Schritt
bestätigt der Münchener Verein sein stetiges Streben nach digitaler Innovation.
Auch mit der Gründung der Abteilung Data Analytics & KI setzt der Münchener
Verein einen klaren Meilenstein in seiner digitalen Agenda. Der Aufbau eines
eigenen Kompetenzzentrums für Daten und Künstliche Intelligenz ist Ausdruck
eines konsequent verfolgten Innovationsanspruchs und ein deutliches Bekenntnis
dazu, eine führende Rolle in der digitalen Transformation der
Versicherungsbranche einzunehmen. COO Sebastian Hartmann unterstreicht: "Unsere
Zukunftsfähigkeit hängt auch davon ab, dass wir unsere Daten und die
Möglichkeiten der KI nutzen. Deswegen freue ich mich auf die Mehrwerte des Teams
und wünsche Patrick Ring gutes Gelingen!"
Dr. Patrick Ring betont: "Unser Ziel ist es, mit Data Analytics und KI einen
konkreten, messbaren Mehrwert für den Münchener Verein zu schaffen - immer in
enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen". Neben dem strategischen Aufbau
einer modernen Analytics-Infrastruktur liegt sein Fokus zudem auf der
Entwicklung und Umsetzung konkreter Anwendungsfälle.
Vor seinem Wechsel zum Münchener Verein war Dr. Ring in leitender Funktion bei
der ARAG Krankenversicherungs-AG im Bereich Analytics und KI tätig. Besonders
gereizt habe ihn die Möglichkeit, beim Münchener Verein ein neues Team
aufzubauen und in einem äußerst innovationsfreudigen Umfeld nachhaltige Impulse
zu setzen: "Bereits bestehende Lösungen wie der digitale Assistent 'MV Schorsch'
zeigen die Innovationskraft des Münchener Verein - hier möchte ich mit meinem
Team anknüpfen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen
aus allen Bereichen des Hauses tragfähige Lösungen zu entwickeln und
umzusetzen."
Pressekontakt:
Münchener Verein Versicherungsgruppe
Maximilian Ziegler
Pressereferent
Zentrale Unternehmenskoordination und Presse
Pettenkoferstr. 19
80336 München
Tel.: 089/51 52 1338
mailto:Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.de
http://www.muenchener-verein.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/6092480
OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe
konkreten, messbaren Mehrwert für den Münchener Verein zu schaffen - immer in
enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen". Neben dem strategischen Aufbau
einer modernen Analytics-Infrastruktur liegt sein Fokus zudem auf der
Entwicklung und Umsetzung konkreter Anwendungsfälle.
Vor seinem Wechsel zum Münchener Verein war Dr. Ring in leitender Funktion bei
der ARAG Krankenversicherungs-AG im Bereich Analytics und KI tätig. Besonders
gereizt habe ihn die Möglichkeit, beim Münchener Verein ein neues Team
aufzubauen und in einem äußerst innovationsfreudigen Umfeld nachhaltige Impulse
zu setzen: "Bereits bestehende Lösungen wie der digitale Assistent 'MV Schorsch'
zeigen die Innovationskraft des Münchener Verein - hier möchte ich mit meinem
Team anknüpfen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen
aus allen Bereichen des Hauses tragfähige Lösungen zu entwickeln und
umzusetzen."
Pressekontakt:
Münchener Verein Versicherungsgruppe
Maximilian Ziegler
Pressereferent
Zentrale Unternehmenskoordination und Presse
Pettenkoferstr. 19
80336 München
Tel.: 089/51 52 1338
mailto:Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.de
http://www.muenchener-verein.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/6092480
OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe
Autor folgen