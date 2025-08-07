    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dr. Patrick Ring ist neuer Head of Data Analytics & KI beim Münchener Verein (FOTO)

    München (ots) - Der Münchener Verein hat mit Dr. Patrick Ring einen erfahrenen
    Experten für Künstliche Intelligenz und Datenanalyse als Head der neu
    gegründeten Abteilung Data Analytics & KI gewonnen. In seiner neuen Rolle
    gestaltet Dr. Ring seit dem 01.07.2025 die datengetriebene Transformation des
    Unternehmens maßgeblich mit, um diese weiter voranzutreiben. Mit diesem Schritt
    bestätigt der Münchener Verein sein stetiges Streben nach digitaler Innovation.

    Auch mit der Gründung der Abteilung Data Analytics & KI setzt der Münchener
    Verein einen klaren Meilenstein in seiner digitalen Agenda. Der Aufbau eines
    eigenen Kompetenzzentrums für Daten und Künstliche Intelligenz ist Ausdruck
    eines konsequent verfolgten Innovationsanspruchs und ein deutliches Bekenntnis
    dazu, eine führende Rolle in der digitalen Transformation der
    Versicherungsbranche einzunehmen. COO Sebastian Hartmann unterstreicht: "Unsere
    Zukunftsfähigkeit hängt auch davon ab, dass wir unsere Daten und die
    Möglichkeiten der KI nutzen. Deswegen freue ich mich auf die Mehrwerte des Teams
    und wünsche Patrick Ring gutes Gelingen!"

    Dr. Patrick Ring betont: "Unser Ziel ist es, mit Data Analytics und KI einen
    konkreten, messbaren Mehrwert für den Münchener Verein zu schaffen - immer in
    enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen". Neben dem strategischen Aufbau
    einer modernen Analytics-Infrastruktur liegt sein Fokus zudem auf der
    Entwicklung und Umsetzung konkreter Anwendungsfälle.

    Vor seinem Wechsel zum Münchener Verein war Dr. Ring in leitender Funktion bei
    der ARAG Krankenversicherungs-AG im Bereich Analytics und KI tätig. Besonders
    gereizt habe ihn die Möglichkeit, beim Münchener Verein ein neues Team
    aufzubauen und in einem äußerst innovationsfreudigen Umfeld nachhaltige Impulse
    zu setzen: "Bereits bestehende Lösungen wie der digitale Assistent 'MV Schorsch'
    zeigen die Innovationskraft des Münchener Verein - hier möchte ich mit meinem
    Team anknüpfen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen
    aus allen Bereichen des Hauses tragfähige Lösungen zu entwickeln und
    umzusetzen."

    Pressekontakt:

    Münchener Verein Versicherungsgruppe
    Maximilian Ziegler
    Pressereferent
    Zentrale Unternehmenskoordination und Presse
    Pettenkoferstr. 19
    80336 München
    Tel.: 089/51 52 1338
    mailto:Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.de
    http://www.muenchener-verein.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/6092480
    OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Dr. Patrick Ring ist neuer Head of Data Analytics & KI beim Münchener Verein (FOTO) Der Münchener Verein hat mit Dr. Patrick Ring einen erfahrenen Experten für Künstliche Intelligenz und Datenanalyse als Head der neu gegründeten Abteilung Data Analytics & KI gewonnen. In seiner neuen Rolle gestaltet Dr. Ring seit dem 01.07.2025 die …