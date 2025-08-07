Dr. Patrick Ring ist neuer Head of Data Analytics & KI beim Münchener Verein (FOTO)

München (ots) - Der Münchener Verein hat mit Dr. Patrick Ring einen erfahrenen

Experten für Künstliche Intelligenz und Datenanalyse als Head der neu

gegründeten Abteilung Data Analytics & KI gewonnen. In seiner neuen Rolle

gestaltet Dr. Ring seit dem 01.07.2025 die datengetriebene Transformation des

Unternehmens maßgeblich mit, um diese weiter voranzutreiben. Mit diesem Schritt

bestätigt der Münchener Verein sein stetiges Streben nach digitaler Innovation.



Auch mit der Gründung der Abteilung Data Analytics & KI setzt der Münchener

Verein einen klaren Meilenstein in seiner digitalen Agenda. Der Aufbau eines

eigenen Kompetenzzentrums für Daten und Künstliche Intelligenz ist Ausdruck

eines konsequent verfolgten Innovationsanspruchs und ein deutliches Bekenntnis

dazu, eine führende Rolle in der digitalen Transformation der

Versicherungsbranche einzunehmen. COO Sebastian Hartmann unterstreicht: "Unsere

Zukunftsfähigkeit hängt auch davon ab, dass wir unsere Daten und die

Möglichkeiten der KI nutzen. Deswegen freue ich mich auf die Mehrwerte des Teams

und wünsche Patrick Ring gutes Gelingen!"





Dr. Patrick Ring betont: "Unser Ziel ist es, mit Data Analytics und KI einen

konkreten, messbaren Mehrwert für den Münchener Verein zu schaffen - immer in

enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen". Neben dem strategischen Aufbau

einer modernen Analytics-Infrastruktur liegt sein Fokus zudem auf der

Entwicklung und Umsetzung konkreter Anwendungsfälle.



Vor seinem Wechsel zum Münchener Verein war Dr. Ring in leitender Funktion bei

der ARAG Krankenversicherungs-AG im Bereich Analytics und KI tätig. Besonders

gereizt habe ihn die Möglichkeit, beim Münchener Verein ein neues Team

aufzubauen und in einem äußerst innovationsfreudigen Umfeld nachhaltige Impulse

zu setzen: "Bereits bestehende Lösungen wie der digitale Assistent 'MV Schorsch'

zeigen die Innovationskraft des Münchener Verein - hier möchte ich mit meinem

Team anknüpfen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen

aus allen Bereichen des Hauses tragfähige Lösungen zu entwickeln und

umzusetzen."



