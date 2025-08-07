Sterling Metals startet Phase-2-Bohrungen und gibt Explorations-Update zum Kupferprojekt Soo bekannt

Die Erweiterung des GFP-Porphyr-Intrusionsgangschwarms in Fallrichtung, der im Rahmen des Phase-1-Programms durchteuft wurde, wo alle Bohrungen der MJ-Serie den GFP-Porphyr durchteuften, darunter MJ-01, die 359,6 m mit 0,26 % Cu, 0,011 % Mo, 0,05 g/t Au und 1,4 g/t Ag lieferte (Abbildung 2);

Oberflächennahe Ausprägung der ZTEM-Widerstandstief-Anomalie, die vermutlich das Zufuhrsystem zum GFP-Porphyr-Intrusionsgangschwarm darstellt und mit den stärksten Bodenanomalien und ausbeißenden Mineralisierungen übereinstimmt (Abbildung 2);

Tiefenerweiterung der Richards-Brekzie, wo in der Vergangenheit starke Mineralisierungen gefunden wurden, darunter R2301 38,63 m mit 1,06 % Cu, 0,07 g/t Au und 3,55 g/t Ag sowie R2304 50,17 m mit 0,88 % Cu, 4,56 g/t Ag und 0,09 g/t Au.

Bemerkenswert ist, dass in beiden Bohrungen GFP-Porphyrbruchstücke beobachtet wurden (siehe Abbildung 1 für den Lageplan); und