Sterling Metals startet Phase-2-Bohrungen und gibt Explorations-Update zum Kupferprojekt Soo bekannt
7. August 2025 – Toronto, Ontario – Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) („Sterling” oder das „Unternehmen”) gibt den Beginn seines Phase-2-Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupferprojekt Soo („Soo Copper” oder das „Projekt”) in Batchewana Bay, Ontario, bekannt. Seit Abschluss des Phase-1-Bohrprogramms hat das Unternehmen seinen Plan für die Phase 2 vorangetrieben, indem es historische Bohrkerne neu protokolliert, geophysikalische Daten neu interpretiert und weitere Analysen des 2-km x 1-km großen Zielgebiets durchgeführt hat. Diese Arbeiten zielen darauf ab, neue oberflächennahe Mineralisierungen zu identifizieren und die Ausdehnungen der GFP-Porphyr-Intrusionsgangschwärme in Fallrichtung weiterzuverfolgen, die im Rahmen des ersten Bohrprogramms entdeckt wurden. Gleichzeitig hat das Unternehmen sein Bodenbeprobungs- und Prospektionsprogramm erweitert, um neue Ziele in dem 30 km breiten kupfermineralisierten System genauer abzugrenzen. Die wichtigsten Punkte dieser Zielgenerierungs- und Erweiterungsarbeiten sind nachstehend aufgeführt.
Wichtigste Punkte
- Ein 3.000 Meter (m) bis 5.000 m umfassender Bohrplan wurde konzipiert, um das Gebiet von Interesse zu überprüfen, das durch die Phase-1-Bohrungen, historische Bohrdaten und geophysikalische Auswertungen abgegrenzt wurde.
- Die Tests der Phase 2 werden sich auf vier primäre Zielgebiete konzentrieren (Abbildung 1):
- Die Erweiterung des GFP-Porphyr-Intrusionsgangschwarms in Fallrichtung, der im Rahmen des Phase-1-Programms durchteuft wurde, wo alle Bohrungen der MJ-Serie den GFP-Porphyr durchteuften, darunter MJ-01, die 359,6 m mit 0,26 % Cu, 0,011 % Mo, 0,05 g/t Au und 1,4 g/t Ag lieferte (Abbildung 2);
- Oberflächennahe Ausprägung der ZTEM-Widerstandstief-Anomalie, die vermutlich das Zufuhrsystem zum GFP-Porphyr-Intrusionsgangschwarm darstellt und mit den stärksten Bodenanomalien und ausbeißenden Mineralisierungen übereinstimmt (Abbildung 2);
- Tiefenerweiterung der Richards-Brekzie, wo in der Vergangenheit starke Mineralisierungen gefunden wurden, darunter R2301 38,63 m mit 1,06 % Cu, 0,07 g/t Au und 3,55 g/t Ag sowie R2304 50,17 m mit 0,88 % Cu, 4,56 g/t Ag und 0,09 g/t Au.[i] Bemerkenswert ist, dass in beiden Bohrungen GFP-Porphyrbruchstücke beobachtet wurden (siehe Abbildung 1 für den Lageplan); und
- Oberflächennahe Widerstandstiefs entlang des 1,5 km langen Korridors, die laut Auswertung mit einem ausgedehnteren ZTEM-Widerstandstief in Zusammenhang stehen (Abbildung 2).
- Drei Feldteams wurden mobilisiert, um die Exploration im gesamten mineralisierten System voranzutreiben. Trotz einer bis zu 15 m mächtigen Überdeckung und begrenzten Aufschlüssen konnten die Teams folgende Ergebnisse erzielen:
- Erweiterung der Kupferanomalie im Boden entlang des Trends in südwestlicher Richtung auf über 5 km und Identifizierung neuer Bereiche von Interesse im Nordwesten, 3 km vom anvisierten Bohrgebiet und 5 km von der historischen Mine Tribag entfernt (Abbildung 4);
- Identifizierung von neuem Bornit und Chalkopyrit im Aufschluss ca. 3 km vom in Phase 2 anvisierten Bohrgebiet entfernt (Abbildung 5); und
- Neuprotokollierung historischer Bohrkerne, wobei GFP-Porphyr-Intrusionsgangvorkommen in mehreren historischen Bohrungen aus den 1960er Jahren sowie in mehreren Bohrungen bis zu 1 km vom aktuellen Zielgebiet in Bohrungen aus den 1990er Jahren identifiziert wurden.
- Neue geophysikalische Inversionen wurden im Rahmen der 23 km2 umfassenden Dias-IP/Widerstandsuntersuchung abgeschlossen. Die magnetische Untersuchung des gesamten Konzessionsgebietes und die 23 km2 umfassende drohnengestützte magnetische Untersuchung zeigen ein verfeinertes Modell, das die aktuelle Hypothese stützt, dass der GFP-Porphyr-Intrusionsgang mehrere „Finger“ oder Verzweigungen mit vielversprechenden strukturellen Ausprägungen innerhalb der aktuellen Zielgebiete aufweist, die möglicherweise ein größeres Zufuhrsystem darstellen.