Fortinet Aktie mit Kurseinbruch - 07.08.2025

Die Fortinet Aktie ist bisher um -11,32 % auf 61,56€ gefallen. Das sind -7,86 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Fortinet ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das innovative Lösungen zur Netzwerk- und Datensicherheit bietet. Mit einer breiten Produktpalette und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Branchengrößen wie Cisco und Palo Alto Networks. Die Security Fabric-Plattform bietet einen einzigartigen Vorteil durch ihre umfassende Integration und Effizienz.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Fortinet mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -28,29 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Fortinet Aktie damit um -22,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,59 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Fortinet auf -25,62 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

Fortinet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,89 % 1 Monat -23,59 % 3 Monate -28,29 % 1 Jahr +15,52 %

Informationen zur Fortinet Aktie

Es gibt 765 Mio. Fortinet Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,70 Mrd.EUR wert.

Fortinet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fortinet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fortinet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.