Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 130,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,65 Prozent.

Sehr schwache Zahlen zur deutschen Industrieproduktion stützten die Anleihekurse ein wenig. Die Produktion ist im Juni auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 gefallen, als sie infolge der Corona-Pandemie eingebrochen war. Der Rückgang war zudem stärker als erwartet und darüber hinaus wurden auch die Daten für den Mai nach unten revidiert.