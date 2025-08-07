    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihekurse steigen leicht, Euro-Bund-Future +0,07%
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,65%
    • Schwache Industrieproduktion bremst Erholung Deutschlands
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursgewinne
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 130,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,65 Prozent.

    Sehr schwache Zahlen zur deutschen Industrieproduktion stützten die Anleihekurse ein wenig. Die Produktion ist im Juni auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 gefallen, als sie infolge der Corona-Pandemie eingebrochen war. Der Rückgang war zudem stärker als erwartet und darüber hinaus wurden auch die Daten für den Mai nach unten revidiert.

    "All das stützt unser Bild, dass sich die Industrie in den kommenden Quartalen nur sehr zögerlich erholen wird", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Vincent Stamer. Die lockere Geldpolitik und die "immensen" Staatsausgaben sollten zwar die Wirtschaft in den kommenden Jahren anfachen. "Allerdings bremsen derzeit noch die Unsicherheit im Außenhandel und die strukturellen Schwächen Deutschlands wie Arbeitskräftemangel, Bürokratie und hohe Energiekosten."

    Zudem stützten schwache US-Daten die Anleihen etwas. Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe bestätigten das Bild eines sich abschwächenden Arbeitsmarktes. Die Zahl der Hilfsanträge legte stärker zu als erwartet. Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed wurden so weiter gestützt./jsl/zb




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
