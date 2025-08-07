Smilegate veröffentlicht das AAA-Open-World-Spiel von Absurd Ventures, das im Universum von A BETTER PARADISE spielt

Smilegate erweitert die Partnerschaft mit dem ehemaligen Kreativdirektor von GTA, Dan Houser , für globales AAA-Publishing

Neues Spiel im A Better Paradise-Universum in Entwicklung, finanziert durch Smilegate

SANTA MONICA, Kalifornien und SEOUL, Südkorea, 7. August 2025 /PRNewswire/ -- Smilegate hat heute bekannt gegeben, einen Vertrag mit Absurd Ventures von Dan Houser unterzeichnet zu haben, um das kommende AAA, Open-World, Sci-Fi-Action-Adventure-Spiel des Studios zu veröffentlichen, das in dem faszinierenden Universum von A BETTER PARADISE spielt. Die Partnerschaft folgt auf die strategische Investition von Smilegate in Absurd Ventures, die letztes Jahr bekannt gegeben wurde.

A BETTER PARADISE ist ein ausgedehntes Universum, das von Absurd Ventures geschaffen wurde, dem Unternehmen, das von Dan Houser, dem Mitbegründer von Rockstar Games, gegründet wurde. Houser ist unter anderem der ehemalige Kreativdirektor und Hauptautor der Franchises GRAND THEFT AUTO und RED DEAD REDEMPTION. Aufbauend auf dem Talent des Studios, unglaubliche Erzählwelten und Charaktere zu erschaffen, hat A BETTER PARADISE bereits eine erfolgreiche Hörspielserie hervorgebracht, A BETTER PARADISE Volume One: An Aftermath, die an der Spitze der Apple Fiction Charts debütierte und den 2024 Signal Award für die beste Episode von Scripted Fiction gewann. Absurd Ventures veröffentlicht außerdem eine Romanausgabe des ersten Bandes der Geschichte von A BETTER PARADISE, die im Oktober 2025 erscheinen wird.

Das Videospiel, das sich derzeit in der frühen Entwicklungsphase befindet, wird von Houser zusammen mit seinem Worldbuilding- und Kreativteam, zu dem auch seine langjährigen Mitarbeiter Lazlow und Michael Unsworth gehören, geschrieben und kreativ geleitet. Die Entwicklung des Spiels bei Absurd Ventures wird von dem erfahrenen Studioleiter Greg Borrud geleitet, der zuvor Geschäftsleiter von Niantic und Mitbegründer von Pandemic Studios war. Houser und Borrud haben in den Absurd Ventures Studios ein Spitzenteam aufgebaut und das Spielprojekt A BETTER PARADISE kann sich mit hochrangigen Spieleentwicklern rühmen, die bereits Erfahrungen bei Bungie, Treyarch, Respawn, Insomniac, Riot und vielen anderen gesammelt haben und an erstklassigen Action- und Abenteuerspielen wie Call of Duty, Destiny 2, Valorant, Spider-Man 2, Hogwarts Legacy und vielen anderen beteiligt waren.