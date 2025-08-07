BAADER BANK stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Die Zahlen für das erste Halbjahr 2025 legten nahe, dass die jüngst revidierte Jahresprognose gut erreichbar sein sollte, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 24,55EUR auf Tradegate (07. August 2025, 16:20 Uhr) gehandelt.