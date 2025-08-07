Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 07.08.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.386,10USD pro Feinunze und notiert damit +0,51 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 38,20USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,98 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,82USD und verzeichnet ein Plus von +0,10 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,27USD und verzeichnet ein Plus von +0,02 %.