Syzygy: Kaufvotum bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12) einen Umsatzrückgang um fast 16 Prozent auf 29,41 Mio. Euro verbucht, der maßgeblich auf die Entwicklung in den regionalen Segmenten Deutschland und Polen zurückzuführen ist. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen den starken Umsatzrückgang trotz fortlaufender Restrukturierungsmaßnahmen nicht kostenseitig auffangen können. Demnach sei das EBIT auf 0,50 Mio. Euro (HJ 2024: 2,84 Mio. Euro) gesunken. Aufgrund der unter den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung habe SYZYGY die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 reduziert. Bei einem erwarteten Umsatzrückgang von rund 14Prozent solle nun eine EBIT-Marge von rund 3 Prozent erreicht werden. Bislang sei das Management von einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Marge von 7 Prozent ausgegangen. Demnach werde das zweite Halbjahr noch keine relevanten Aufholeffekte aufweisen. Folglich passe GBC die Schätzungen für die Geschäftsjahre 2025, 2026 und 2027 an die neue Unternehmens-Guidance an. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 4,75 Euro (zuvor: 5,30 Euro), vergeben aber weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.08.2025, 17:20 Uhr)



Die Syzygy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,73 % und einem Kurs von 2,14EUR auf Tradegate (07. August 2025, 14:12 Uhr) gehandelt.