Kein Landstrom - Frist für Rügener LNG-Terminal verlängert

MUKRAN (dpa-AFX) - Das Rügener LNG-Terminal darf trotz weiter fehlender Änderungsgenehmigung länger ohne die ursprünglich geplante Landstromanlage laufen. Eine entsprechende Frist sei Mitte Juni bis Ende des Jahres verlängert worden, teilte das Schweriner Umweltministerium mit. Das Änderungsgenehmigungsverfahren laufe weiter. Die Ende 2024 erlassenen Auflagen gelten demnach weiter. Dazu gehören etwa Schallschutzmaßnahmen.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte vor wenigen Tagen wegen des Ablaufs der ursprünglichen Übergangsfrist einen Betriebsstopp oder die Vorlage von Messdaten zu Abgas- und Schallemissionen gefordert.