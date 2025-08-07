    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 8. August 2025

    • Knaus-Tabbert und Deutsche Wohnen veröffentlichen Zahlen
    • Munich Re und Bechtle präsentieren Q2-Ergebnisse
    • Zinsentscheid der Zentralbank in Rumänien steht an

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 8. August 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Knaus-Tabbert, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Munich Re, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen
    07:40 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen
    07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen
    08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall) 09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall) 10:00 DEU: Thyssenkrupp, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    01:50 JPN: Handelsbilanz 6/25
    01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/25
    07:00 FIN: Industrieproduktion 6/25
    07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/25
    08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/25
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/25
    09:00 AUT: Industrieproduktion 6/25
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/25
    11:00 GRC: Industrieproduktion 6/25
