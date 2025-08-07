NewMed Energy und Partner unterzeichnen das größte Exportgeschäft in der Geschichte Israels mit Erdgasexporten im Wert von 35 Milliarden Dollar aus dem Leviathan Reservoir nach Ägypten

Gesamtmenge von ~130 BCM (4,59 TCF) Stufe eins: erster Verkauf von ~20 BCM (0,7 TCF) ab 2026 Stufe zwei: nach Abschluss des Leviathan-Erweiterungsprojekts werden weitere ~110 BCM (3,88 TCF) Erdgas exportiert werden

Geschätzter Wert von 35 Milliarden Dollar bis 2040

Baut auf dem bestehenden Exportabkommen mit Ägypten (~60 BCM) auf

Derzeitige voraussichtliche Ressourcen von ~600 BCM (21,2 TCF) Erdgas in der Leviathan-Lagerstätte

Die Vereinbarung soll den Weg für den Ausbau von Leviathan ebnen und die Versorgung des israelischen Marktes mit Erdgas bis 2064 sicherstellen

TEL AVIV, Israel, 7. August 2025 /PRNewswire/ -- NewMed Energy und die Partner des Leviathan-Projekts geben heute die Unterzeichnung eines wegweisenden Abkommens über den Verkauf von Erdgas aus dem Leviathan-Reservoir an den ägyptischen Markt bekannt. Der Vertrag wurde mit Blue Ocean Energy (BOE) unterzeichnet, einem bestehenden Abnehmer von Erdgas aus Leviathan für Ägypten.

Das Geschäft umfasst eine Gesamtmenge von ~130 BCM (4,59 TCF) Erdgas mit einem geschätzten finanziellen Wert von rund 35 Mrd. USD. Das Abkommen ist das größte Exportgeschäft in der Geschichte Israels und das größte seit der Entdeckung der Erdgasvorkommen in Israel. Die Vereinbarung sieht vor, dass der Verkauf des Gases an Ägypten bis zum Jahr 2040 bzw. bis zur vollständigen Erfüllung der Vertragsmengen fortgesetzt wird.

Das Leviathan-Reservoir begann kurz nach Beginn der Produktion im Januar 2020 mit dem Export von Erdgas nach Ägypten. Derzeit liefert die Lagerstätte über Blue Ocean Energy eine vertraglich vereinbarte Gesamtgasmenge von ca. 60 BCM mit einem Jahresvolumen von 4,5 BCM (0,16 TCF) nach Ägypten, zuzüglich SPOT-Mengen (unterbrechbare Tagesverkäufe), die auf die Gesamtvertragsmenge angerechnet werden.

Die ursprüngliche Exportvereinbarung mit Ägypten, die 2019 unterzeichnet wurde, läuft aus , sobald die gesamte vertraglich vereinbarte Menge von ca. 60 BCM verkauft wurde, was voraussichtlich Anfang der 2030er Jahre der Fall sein wird. Seit Beginn der Erdgasförderung aus der Lagerstätte wurden ca. 23,5 Mrd. m3 Erdgas aus Leviathan auf dem ägyptischen Markt verkauft.

Die heutige Vereinbarung wird das bestehende Abkommen ersetzen und ist in zwei Phasen unterteilt:

Die erste Stufe bezieht sich auf den Verkauf von 20 BCM (0,7 TCF).

Die zweite Stufe betrifft den Verkauf von weiteren ~110 BCM (3,88 TCF). Diese Phase wird erst nach Abschluss des Leviathan-Ausbauprojekts und dem Bau der neuen Übertragungsleitung von Israel nach Ägypten über Nitzana beginnen.

Die erste Stufe wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 in Kraft treten. Diese Phase wird unmittelbar nach Abschluss von zwei fortgeschrittenen Projekten beginnen, die eine Ausweitung der Produktion und des Transportvolumens ermöglichen: