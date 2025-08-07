Der Börsen-Tag
Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & Co. übertreffen US-Märkte deutlich!
An den internationalen Börsen zeigt sich heute ein kontrastreiches Bild: Während die deutschen Indizes wie DAX und MDAX kräftig zulegen, verzeichnen die US-amerikanischen Pendants Verluste.
Foto: David Young - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes Verluste verzeichnen. Der DAX konnte um 0,98% zulegen und steht aktuell bei 24.180,79 Punkten. Noch stärker präsentierte sich der MDAX, der um 1,42% auf 31.295,80 Punkte anstieg. Der SDAX verzeichnete mit einem Plus von 1,57% auf 17.294,49 Punkte die stärkste Performance unter den deutschen Indizes. Der TecDAX hingegen blieb unverändert und notiert bei 3.765,32 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine negative Tendenz. Der Dow Jones fiel um 0,80% und steht derzeit bei 43.848,27 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,18% und notiert bei 6.333,41 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei die deutschen Indizes heute deutlich besser abschneiden als ihre US-amerikanischen Pendants.
DAX TopwerteHeidelberg Materials führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 5.74% an, gefolgt von BASF mit 4.77% und Commerzbank, die um 4.53% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance und tragen positiv zur Gesamtentwicklung des DAX bei.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte deutliche Rückgänge. Siemens Energy fiel um 2.39%, während Deutsche Telekom mit -4.85% und Rheinmetall mit einem Rückgang von -7.29% die größten Verluste hinnehmen mussten. Diese Werte belasten die Indexentwicklung erheblich.
MDAX TopwerteDie MDAX-Topwerte werden von IONOS Group angeführt, die um 6.63% zulegte. Lanxess folgt mit 5.68% und Knorr-Bremse mit 5.42%. Diese Unternehmen zeigen eine positive Marktreaktion und stärken die MDAX-Performance.
MDAX FlopwerteAuf der anderen Seite stehen die MDAX-Flopwerte, angeführt von freenet mit einem Rückgang von -5.92%. RENK Group und Carl Zeiss Meditec verzeichneten noch größere Verluste von -6.74% und -9.44%. Diese negativen Entwicklungen drücken auf die MDAX-Performance.
SDAX TopwerteIm SDAX sticht Deutz mit einem beeindruckenden Anstieg von 11.48% hervor, gefolgt von SMA Solar Technology mit 6.76% und Wacker Neuson, das um 5.39% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Marktposition im SDAX.
SDAX FlopwerteDie SDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine schwache Performance. SUESS MicroTec fiel um -1.59%, Alzchem Group um -2.07% und SGL Carbon um -4.58%. Diese Rückgänge belasten die Gesamtentwicklung des SDAX.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind SMA Solar Technology und IONOS Group die Spitzenreiter mit Anstiegen von 6.76% und 6.63%. Bechtle folgt mit 4.79%. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung im Technologiesektor.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind von deutlichen Rückgängen geprägt. Deutsche Telekom und freenet verzeichneten Verluste von -4.85% und -5.92%, während Carl Zeiss Meditec mit -9.44% den größten Rückgang aufweist. Diese Werte belasten die TecDAX-Performance.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Apple die Topwerte mit einem Anstieg von 3.11%, gefolgt von NVIDIA mit 1.13% und Coca-Cola mit 0.57%. Diese Unternehmen zeigen eine stabile Entwicklung im amerikanischen Markt.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Tendenzen, angeführt von Walt Disney mit -1.89%, Salesforce mit -2.26% und Caterpillar, das um -3.37% fiel. Diese Rückgänge wirken sich negativ auf den Index aus.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 stechen Paycom Software mit 9.78%, Becton Dickinson mit 7.17% und Zimmer Biomet Holdings mit 6.58% hervor. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance und tragen zur positiven Entwicklung des Index bei.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind von signifikanten Rückgängen geprägt. McKesson fiel um -6.79%, CF Industries Holdings um -6.94% und Ralph Lauren Registered (A) um -7.57%. Diese Verluste belasten die Gesamtentwicklung des S&P 500.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte