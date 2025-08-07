    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    Der Börsen-Tag

    Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & Co. übertreffen US-Märkte deutlich!

    An den internationalen Börsen zeigt sich heute ein kontrastreiches Bild: Während die deutschen Indizes wie DAX und MDAX kräftig zulegen, verzeichnen die US-amerikanischen Pendants Verluste.

    Foto: David Young - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes Verluste verzeichnen. Der DAX konnte um 0,98% zulegen und steht aktuell bei 24.180,79 Punkten. Noch stärker präsentierte sich der MDAX, der um 1,42% auf 31.295,80 Punkte anstieg. Der SDAX verzeichnete mit einem Plus von 1,57% auf 17.294,49 Punkte die stärkste Performance unter den deutschen Indizes. Der TecDAX hingegen blieb unverändert und notiert bei 3.765,32 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine negative Tendenz. Der Dow Jones fiel um 0,80% und steht derzeit bei 43.848,27 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,18% und notiert bei 6.333,41 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei die deutschen Indizes heute deutlich besser abschneiden als ihre US-amerikanischen Pendants.

    DAX Topwerte

    Heidelberg Materials führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 5.74% an, gefolgt von BASF mit 4.77% und Commerzbank, die um 4.53% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance und tragen positiv zur Gesamtentwicklung des DAX bei.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte deutliche Rückgänge. Siemens Energy fiel um 2.39%, während Deutsche Telekom mit -4.85% und Rheinmetall mit einem Rückgang von -7.29% die größten Verluste hinnehmen mussten. Diese Werte belasten die Indexentwicklung erheblich.

    MDAX Topwerte

    Die MDAX-Topwerte werden von IONOS Group angeführt, die um 6.63% zulegte. Lanxess folgt mit 5.68% und Knorr-Bremse mit 5.42%. Diese Unternehmen zeigen eine positive Marktreaktion und stärken die MDAX-Performance.

    MDAX Flopwerte

    Auf der anderen Seite stehen die MDAX-Flopwerte, angeführt von freenet mit einem Rückgang von -5.92%. RENK Group und Carl Zeiss Meditec verzeichneten noch größere Verluste von -6.74% und -9.44%. Diese negativen Entwicklungen drücken auf die MDAX-Performance.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX sticht Deutz mit einem beeindruckenden Anstieg von 11.48% hervor, gefolgt von SMA Solar Technology mit 6.76% und Wacker Neuson, das um 5.39% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Marktposition im SDAX.

    SDAX Flopwerte

    Die SDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine schwache Performance. SUESS MicroTec fiel um -1.59%, Alzchem Group um -2.07% und SGL Carbon um -4.58%. Diese Rückgänge belasten die Gesamtentwicklung des SDAX.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind SMA Solar Technology und IONOS Group die Spitzenreiter mit Anstiegen von 6.76% und 6.63%. Bechtle folgt mit 4.79%. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung im Technologiesektor.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind von deutlichen Rückgängen geprägt. Deutsche Telekom und freenet verzeichneten Verluste von -4.85% und -5.92%, während Carl Zeiss Meditec mit -9.44% den größten Rückgang aufweist. Diese Werte belasten die TecDAX-Performance.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Apple die Topwerte mit einem Anstieg von 3.11%, gefolgt von NVIDIA mit 1.13% und Coca-Cola mit 0.57%. Diese Unternehmen zeigen eine stabile Entwicklung im amerikanischen Markt.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Tendenzen, angeführt von Walt Disney mit -1.89%, Salesforce mit -2.26% und Caterpillar, das um -3.37% fiel. Diese Rückgänge wirken sich negativ auf den Index aus.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 stechen Paycom Software mit 9.78%, Becton Dickinson mit 7.17% und Zimmer Biomet Holdings mit 6.58% hervor. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance und tragen zur positiven Entwicklung des Index bei.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind von signifikanten Rückgängen geprägt. McKesson fiel um -6.79%, CF Industries Holdings um -6.94% und Ralph Lauren Registered (A) um -7.57%. Diese Verluste belasten die Gesamtentwicklung des S&P 500.


