    DZ BANK stuft DEUTZ AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 8,30 auf 9,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Motorenbauer habe in einem schwierigen Marktumfeld solide abgeschnitten, schrieb Thorsten Reigber am Donnerstag. Auf der Kostenseite komme das Programm "Future Fit" besser als erwartet voran./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,15 % und einem Kurs von 8,445EUR auf Tradegate (07. August 2025, 17:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thorsten Reigber
    Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


