    Netanjahu

    Israel will volle Kontrolle über den Gazastreifen

    • Israel will Kontrolle über gesamten Gazastreifen übernehmen.
    • Ziel: Gebiet von Hamas befreien, nicht dauerhaft besetzen.
    • Sicherheitskabinett berät über Ausweitung der Kämpfe.

    TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israel will Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zufolge die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen. "Das ist unsere Absicht", sagte der Regierungschef dem US-Sender Fox News auf eine entsprechende Frage.

    In einem von dem Sender vorab veröffentlichten Ausschnitt des Interviews betonte Netanjahu, Israel wolle das Gebiet nicht dauerhaft besetzen, sondern es von der Hamas befreien, um es schließlich an andere Kräfte zu übergeben. Dies müssten Kräfte sein, die nicht wie die islamistische Terrororganisation Hamas zur Vernichtung Israels aufriefen.

    Israel kontrolliert gegenwärtig nach Medienberichten rund drei Viertel des weitgehend zerstörten Küstenstreifens, in dem rund zwei Millionen Palästinenser leben.

    Am Abend kommt das israelische Sicherheitskabinett zusammen, um über eine Ausweitung der Kämpfe im Gazastreifen zu entscheiden. Zuvor berichteten Medien, Netanjahu neige angesichts der festgefahrenen Verhandlungen mit der Hamas über eine Waffenruhe zu einer Einnahme des Gebiets./rme/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
