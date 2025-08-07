    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBecton Dickinson AktievorwärtsNachrichten zu Becton Dickinson

    Becton Dickinson Aktie auf Höhenflug - 07.08.2025

    Am 07.08.2025 ist die Becton Dickinson Aktie, bisher, um +7,68 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Becton Dickinson Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    BD ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das durch innovative Produkte und starke Marktpräsenz besticht.

    Becton Dickinson Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.08.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Becton Dickinson Aktie. Sie steigt um +7,68 % auf 159,43. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Becton Dickinson investiert war, konnte einen Gewinn von +2,42 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Becton Dickinson Aktie damit um -6,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Becton Dickinson auf -31,59 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

    Becton Dickinson Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,39 %
    1 Monat -0,38 %
    3 Monate +2,42 %
    1 Jahr -30,61 %

    Informationen zur Becton Dickinson Aktie

    Es gibt 287 Mio. Becton Dickinson Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,44 Mrd.EUR wert.

    Becton Dickinson Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Becton Dickinson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Becton Dickinson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:US0758871091WKN:857675



    Verfasst von Markt Bote
