Becton Dickinson Aktie auf Höhenflug - 07.08.2025
Am 07.08.2025 ist die Becton Dickinson Aktie, bisher, um +7,68 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Becton Dickinson Aktie.
BD ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das durch innovative Produkte und starke Marktpräsenz besticht.
Becton Dickinson Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.08.2025
Einen starken Börsentag erlebt die Becton Dickinson Aktie. Sie steigt um +7,68 % auf 159,43€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Becton Dickinson investiert war, konnte einen Gewinn von +2,42 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Becton Dickinson Aktie damit um -6,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Becton Dickinson auf -31,59 %.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.
Becton Dickinson Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,39 %
|1 Monat
|-0,38 %
|3 Monate
|+2,42 %
|1 Jahr
|-30,61 %
Informationen zur Becton Dickinson Aktie
Es gibt 287 Mio. Becton Dickinson Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,44 Mrd.EUR wert.
Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & Co. übertreffen US-Märkte deutlich!
An den internationalen Börsen zeigt sich heute ein kontrastreiches Bild: Während die deutschen Indizes wie DAX und MDAX kräftig zulegen, verzeichnen die US-amerikanischen Pendants Verluste.
Börsenstart USA - 07.08. - US Tech 100 stark +0,97 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Becton Dickinson Aktie jetzt kaufen?
Ob die Becton Dickinson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Becton Dickinson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.