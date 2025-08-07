Becton Dickinson Aktie auf Höhenflug - 07.08.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Becton Dickinson investiert war, konnte einen Gewinn von +2,42 % verbuchen.

Einen starken Börsentag erlebt die Becton Dickinson Aktie. Sie steigt um +7,68 % auf 159,43€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

BD ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das durch innovative Produkte und starke Marktpräsenz besticht.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Becton Dickinson Aktie damit um -6,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Becton Dickinson auf -31,59 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

Becton Dickinson Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,39 % 1 Monat -0,38 % 3 Monate +2,42 % 1 Jahr -30,61 %

Informationen zur Becton Dickinson Aktie

Es gibt 287 Mio. Becton Dickinson Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,44 Mrd.EUR wert.

An den internationalen Börsen zeigt sich heute ein kontrastreiches Bild: Während die deutschen Indizes wie DAX und MDAX kräftig zulegen, verzeichnen die US-amerikanischen Pendants Verluste.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Becton Dickinson Aktie jetzt kaufen?

Ob die Becton Dickinson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Becton Dickinson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.