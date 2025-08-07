sdm: EBITDA legt dynamisch zu

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund eines starken Neugeschäfts die Gesamtleistung dynamisch um über 64 Prozent auf 13,22 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBITDA bedingt durch starke Skaleneffekte sprunghaft auf 1,59 Mio. Euro (Q1 2024: 0,48 Mio. Euro) geklettert. Das Nettoergebnis (nach Minderheiten) habe sich auf 0,33 Mio. Euro (Q1 2024: -0,14 Mio. Euro) belaufen. Angesichts des erfreulichen Auftaktquartals sei die bisherige Guidance einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung vom Unternehmen bestätigt worden. Vor dem Hintergrund der starken Q1-Performance, des bestätigten Ausblicks und der vielversprechenden Wachstumsstrategie habe das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen angepasst. Analog zur Unternehmensguidance kalkuliere GBC nun für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz von 41,81 Mio. Euro und einem EBITDA von 3,02 Mio. Euro. Insgesamt habe sich der sdm-Konzern mit den im vergangenen Geschäftsjahr durchgeführten prozessualen und personellen Optimierungsmaßnahmen eine gute Basis für nachhaltiges Wachstum geschaffen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 5,70 Euro (zuvor: 5,40 Euro) und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.08.2025, 18:00 Uhr)



Die sdm Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 1,795EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 18:00 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Marcel Goldmann

Kursziel: 5,70 EUR

