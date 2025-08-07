    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAssicurazioni Generali AktievorwärtsNachrichten zu Assicurazioni Generali
    DZ BANK stuft GENERALI SPA auf 'Verkaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Generali von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Schaden/Unfall-Geschäft habe sich deutlich verbessert, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag nach den Halbjahreszahlen des Versicherers. Die Bewertung sei aber ambitioniert./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 33,58EUR auf Tradegate (07. August 2025, 17:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thorsten Wenzel
    Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener Wert
