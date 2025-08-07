"Dead To Rights" - Ein Stück Geschichte, das nicht vergessen werden darf

Beijing (ots/PRNewswire) - CMG-News



Der Film "Dead To Rights", der auf authentischen Aufnahmen der japanischen Armee

während des Massakers von Nanjing basiert, hat seit seinem Kinostart vor nicht

einmal zwei Wochen fast zwei Milliarden Yuan RMB eingespielt und dank seiner

steigenden Einspielergebnisse am vergangenen Wochenende die Spitze der

weltweiten Kinocharts erobert.



Der Film wird ab Donnerstag nach und nach auch in Australien, Neuseeland, den

USA, Kanada und anderen Ländern in die Kinos kommen. Auch in Deutschland,

Frankreich und Großbritannien sind Vorführungen in Vorbereitung.





https://german.cgtn.com/2025/08/07/ARTI1754547771105501/



Angesichts der heutigen Herausforderungen für die internationale

Nachkriegsordnung ist es nicht nur ein Trost für die Verstorbenen, sondern auch

eine Verantwortung für die Zukunft, die historische Wahrheit weiterzugeben,

Kriegsverbrechen zu bekämpfen und die internationale Gemeinschaft zu einem

Konsens über die Bewahrung der historischen Wahrheit zu bewegen.



Klicken Sie den folgenden Link, um mehr über den Film zu erfahren:

https://german.cgtn.com/2025/08/07/ARTI1754566943174255 .



