    "Dead To Rights" - Ein Stück Geschichte, das nicht vergessen werden darf

    Beijing (ots/PRNewswire) - CMG-News

    Der Film "Dead To Rights", der auf authentischen Aufnahmen der japanischen Armee
    während des Massakers von Nanjing basiert, hat seit seinem Kinostart vor nicht
    einmal zwei Wochen fast zwei Milliarden Yuan RMB eingespielt und dank seiner
    steigenden Einspielergebnisse am vergangenen Wochenende die Spitze der
    weltweiten Kinocharts erobert.

    Der Film wird ab Donnerstag nach und nach auch in Australien, Neuseeland, den
    USA, Kanada und anderen Ländern in die Kinos kommen. Auch in Deutschland,
    Frankreich und Großbritannien sind Vorführungen in Vorbereitung.

    https://german.cgtn.com/2025/08/07/ARTI1754547771105501/

    Angesichts der heutigen Herausforderungen für die internationale
    Nachkriegsordnung ist es nicht nur ein Trost für die Verstorbenen, sondern auch
    eine Verantwortung für die Zukunft, die historische Wahrheit weiterzugeben,
    Kriegsverbrechen zu bekämpfen und die internationale Gemeinschaft zu einem
    Konsens über die Bewahrung der historischen Wahrheit zu bewegen.

    Klicken Sie den folgenden Link, um mehr über den Film zu erfahren:
    https://german.cgtn.com/2025/08/07/ARTI1754566943174255 .

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746206/image_5052246_45138329.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746207/image_5052246_45138438.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/dead-to-rights--ein-stuck-geschichte-das-nicht-vergessen-werden-d
    arf-302524439.html

    Pressekontakt:

    Jing Xi,
    xijing@cctv.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169281/6092546
    OTS: CMG




