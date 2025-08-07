"Dead To Rights" - Ein Stück Geschichte, das nicht vergessen werden darf
Der Film "Dead To Rights", der auf authentischen Aufnahmen der japanischen Armee
während des Massakers von Nanjing basiert, hat seit seinem Kinostart vor nicht
einmal zwei Wochen fast zwei Milliarden Yuan RMB eingespielt und dank seiner
steigenden Einspielergebnisse am vergangenen Wochenende die Spitze der
weltweiten Kinocharts erobert.
Der Film wird ab Donnerstag nach und nach auch in Australien, Neuseeland, den
USA, Kanada und anderen Ländern in die Kinos kommen. Auch in Deutschland,
Frankreich und Großbritannien sind Vorführungen in Vorbereitung.
https://german.cgtn.com/2025/08/07/ARTI1754547771105501/
Angesichts der heutigen Herausforderungen für die internationale
Nachkriegsordnung ist es nicht nur ein Trost für die Verstorbenen, sondern auch
eine Verantwortung für die Zukunft, die historische Wahrheit weiterzugeben,
Kriegsverbrechen zu bekämpfen und die internationale Gemeinschaft zu einem
Konsens über die Bewahrung der historischen Wahrheit zu bewegen.
Klicken Sie den folgenden Link, um mehr über den Film zu erfahren:
https://german.cgtn.com/2025/08/07/ARTI1754566943174255 .
