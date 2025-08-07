H.I.G. Capital startet GP Solutions Platform

MIAMI, 7. August 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Mrd. USD, freut sich, den Start ihrer GP Solutions Platform bekannt zu geben. Die Einführung markiert eine strategische Erweiterung der Kompetenzen des Unternehmens und bekräftigt dessen Engagement für den attraktiven und unterversorgten Mittelstand. Die Plattform wurde speziell entwickelt, um maßgeschneiderte Liquidität und strategisches Kapital bereitzustellen, und wird die 32-jährige Erfahrung von H.I.G. bei der Bereitstellung flexibler und vielfältiger Lösungen im Mittelstand nutzen.

H.I.G. hat ein erfahrenes Team von Morgan Stanley Private Equity rekrutiert. Das Team wird noch in diesem Jahr zu H.I.G. wechseln, um den Sekundärfonds von H.I.G. zu leiten. Unter der Leitung von Managing Director Dan Wieder und zusammen mit Managing Director Yash Gupta sowie den Principals Austin Gerber und Joe Holleran verfügt das Team über jahrzehntelange Erfahrung und eine konsistente Erfolgsbilanz in der Wertschöpfung und Erzielung attraktiver Renditen. Ihre fundierte Expertise wird maßgeblich zum Aufbau einer differenzierten Plattform beitragen, die sich auf GP-geführte Transaktionen konzentriert – ein Bereich, der aufgrund der steigenden Nachfrage nach Liquiditätslösungen für Private Equity ein rasantes Wachstum verzeichnet.

„Wir freuen uns sehr, Dan und sein erfahrenes Team bei H.I.G. willkommen zu heißen", sagte Rick Rosen, Co-President von H.I.G. Capital. „Ihre kollektive Expertise, ihr bewährtes Anlage-Know-how und ihre unternehmerische Denkweise ergänzen unsere Plattform hervorragend. Wir sind davon überzeugt, dass unser Engagement im Sekundärmarkt in den kommenden Jahren ein spannendes und skalierbares Geschäftsfeld sein wird, das sich nahtlos in unsere auf den Mittelstand ausgerichtete, wertschöpfende Anlagestrategie einfügt."

Der Fonds wird sich auf die Durchführung von Sekundärtransaktionen konzentrieren und Anlegern Zugang zu hochwertigen, bewährten Vermögenswerten und kürzeren Laufzeiten als bei traditionellen Primärfonds bieten. Er wird sich in erster Linie auf GP-geführte Chancen in verschiedenen Regionen, Sektoren und Strategien konzentrieren und dabei von den umfangreichen Investitionsressourcen von H.I.G. profitieren, darunter das Netzwerk von H.I.G. für den Mittelstand und die disziplinierten Underwriting-Kompetenzen. H.I.G. strebt attraktive, risikobereinigte Renditen an, indem es seine globale Plattform, seine bewährte operative Expertise und seine fundierten Branchenkenntnisse nutzt.