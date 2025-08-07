SANY beschleunigt die intelligente Transformation

Um diesen Wandel zu unterstützen, rüstet SANY seine Kernanlagen mit Automatisierung, Digitalisierung und intelligenten Technologien auf und baut gleichzeitig seine globalen intelligenten Fertigungs- und digitalen Betriebssysteme rasch aus. Das Unternehmen hat nun intelligente Forschungsinstitute in allen Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Durch den Einsatz von Technologien wie dem Internet der Fahrzeuge (IoV), künstlicher Intelligenz und Big Data hat SANY ein diversifiziertes Portfolio an intelligenten Produkten entwickelt, das zahlreiche Anwendungsbereiche abdeckt.

SHANGHAI, 7. August 2025 /PRNewswire/ -- Angesichts des weltweiten Trends hin zu intelligenter und kohlenstoffarmer Fertigung hat sich SANY seiner Strategie „Globalization, Digitalization, Decarbonization" verschrieben. Durch die Konzentration auf intelligente Produkte, Fertigung und Betriebsabläufe beschleunigt das Unternehmen seinen Wandel von einem traditionellen Gerätehersteller zu einem Anbieter datenintelligenter Endgeräte .

Intelligenter Einsatz in allen Schlüsselindustrien

In Bereichen wie Bergbau, städtische Infrastruktur und Energieentwicklung sind die intelligenten Produkte von SANY bereits im Einsatz.

In der Inneren Mongolei sind 40 autonome Off-Highway-Minen-Lkw in koordinierten Flotten rund um die Uhr in einem großen Kohlebergwerk im Einsatz. In Kunming arbeiten unbemannte Radlader ununterbrochen in einer Betonmischanlage. Das intelligente Flottenmanagementsystem von SANY Heavy Truck ermöglicht es einem 15-köpfigen Team, über 200 Lkw zu verwalten.

Durch diese Implementierungen integriert SANY Geräte, Arbeitsabläufe und digitale Systeme, sodass Maschinen „denken, entscheiden und zusammenarbeiten" können.

Straßenbaumaschinen als intelligentes Vorzeigeprojekt

Bei den intelligenten Innovationen von SANY ist die autonome Flotte für den Straßenbau und die Verdichtung zu einem herausragenden Beispiel geworden. Am 16. Juli veranstaltete SANY in Changsha seinen ersten Global Road Machinery Premium Customer Summit, bei dem über 600 Kunden aus fast 40 Ländern die intelligente Straßenbaulösung des Unternehmens in Aktion erleben konnten.

Während der Vorführung legte ein autonomer Fertiger eine 100 Meter lange Asphaltstraße mit hoher Präzision, gefolgt von zwei Doppelwalzen und zwei pneumatischen Walzen. Die Echtzeit-Koordination und die Qualität beeindruckten die Kunden auf ganzer Linie.

Seit der Einführung seiner ersten Generation unbemannter Straßenbaumaschinen im Jahr 2019 hat SANY diese weiterentwickelt und nun die dritte Generation auf den Markt gebracht, die nun über folgende Ausstattungsmerkmale verfügt:

Präzise Kontrolle: Selbst entwickelte Technologie, die Wahrnehmung und Positionierung für eine präzise Bordsteinerkennung integriert und eine Abweichung von null ermöglicht.

Verbesserte Sicherheit: Unbemanntes Fahrsystem, LiDAR- und Bildverarbeitung zur Hindernisvermeidung, wodurch über 60 % der Arbeitskräfte vor Ort eingespart werden.

Intelligente Optimierung: Automatische Anpassung der Verdichtungsmethoden an die Standortbedingungen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Ebenheit der Oberflächenschicht (σ < 0,75 mm).

Die autonome Flotte ist inzwischen in über 50 Projekten in China im Einsatz.

Mit Blick auf die Zukunft wird SANY seine Investitionen in die Forschung und Entwicklung intelligenter und zentraler Technologien erhöhen, effizient auf Marktanforderungen reagieren und seinen Kunden weltweit weiterhin innovative, effiziente und umweltfreundliche Ausrüstungslösungen anbieten!

