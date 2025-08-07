    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    ChatGPT-Erfinder OpenAI bringt nächstes KI-Modell heraus

    Für Sie zusammengefasst
    • OpenAI startet GPT-5, "erheblich besser" als GPT-4.
    • GPT-5 agiert wie ein Experte, nicht nur Hochschul-Student.
    • Fokus auf Software-Programmierung, "Software auf Anfrage".
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI bringt im Wettbewerb der KI-Firmen die nächste Generation seiner Software an den Start. GPT-5 sei "erheblich besser" in großen und kleinen Dingen, sagte OpenAI-Chef Sam Altman. Die Vorgängerversion GPT-4 kommuniziere auf dem Niveau eines Hochschul-Studenten - GPT-5 sei dagegen wie ein "Experte für jedes Thema mit einem Doktortitel", versprach er. Der Chatbot ChatGPT wird künftig auch für Nutzer der kostenlosen Version mit GPT-5 laufen.

    Einen besonderen Fokus legt OpenAI darauf, dass die neue Generation gut darin sei, Software zu programmieren. So demonstrierte die Firma, wie GPT-5 auf Grundlage lediglich einer Beschreibung der Funktionen mehrere Varianten einer Web-App zum Vokabel-Training erstellte. Die "GPT-5-Ära" werde davon geprägt sein, dass man "Software auf Anfrage" erschaffen könne, sagte Altman.

    Mit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 begann der Hype rund um Künstliche Intelligenz. OpenAI zufolge zählt ChatGPT derzeit fast 700 Millionen wöchentliche Nutzer. Neben OpenAI sind auch Unternehmen wie Anthropic, Elon Musks xAI sowie die Tech-Schwergewichte Google und Meta im Wettlauf um die Führungsposition in der KI-Zukunft. Microsoft kooperiert unterdessen mit OpenAI und kündigte an, GPT-5 in seine Produkte zu integrieren. Das Modell wurde in Microsofts Cloud-Plattform Azure trainiert./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 448,4 auf Tradegate (07. August 2025, 19:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,33 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 537,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 475,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 600,00USD was eine Bandbreite von +6,22 %/+34,17 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
