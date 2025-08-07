DZ BANK stuft SAINT GOBAIN auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Saint-Gobain anlässlich der jüngst präsentierten Halbjahrezahlen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 88 auf 108 Euro angehoben. Der Baustoffkonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Franzosen seien gut aufgestellt, um vom robusten Renovierungsmarkt zu profitieren. Zudem erachtet der Experte die über Zukäufe stark verbreiterten Spezialchemieaktivitäten mittelfristig als deutlich wertschöpfend. Ferner erwartet der Fachmann positive Impulse durch den Anfang Oktober stattfindenden Kapitalmarkttag./rob/la/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,19 % und einem Kurs von 96,50EUR auf Tradegate (07. August 2025, 18:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

