DZ Bank hebt Saint-Gobain auf 'Kaufen' - Fairer Wert 108 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,19 % und einem Kurs von 96,50 auf Tradegate (07. August 2025, 18:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -7,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 48,16 Mrd..

Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Compagnie de Saint-Gobain Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 143,00EUR was eine Bandbreite von -0,52 %/+48,19 % bedeutet.