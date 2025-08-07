ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Saint-Gobain auf 'Kaufen' - Fairer Wert 108 Euro
- DZ Bank stuft Saint-Gobain von "Verkaufen" auf "Kaufen"
- Fairer Wert steigt von 88 auf 108 Euro, solide Zahlen
- Renovierungsmarkt und Zukäufe stärken langfristig Wachstum
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Saint-Gobain anlässlich der jüngst präsentierten Halbjahrezahlen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 88 auf 108 Euro angehoben. Der Baustoffkonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Franzosen seien gut aufgestellt, um vom robusten Renovierungsmarkt zu profitieren. Zudem erachtet der Experte die über Zukäufe stark verbreiterten Spezialchemieaktivitäten mittelfristig als deutlich wertschöpfend. Ferner erwartet der Fachmann positive Impulse durch den Anfang Oktober stattfindenden Kapitalmarkttag./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,19 % und einem Kurs von 96,50 auf Tradegate (07. August 2025, 18:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -7,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 48,16 Mrd..
Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Compagnie de Saint-Gobain Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 143,00EUR was eine Bandbreite von -0,52 %/+48,19 % bedeutet.
