    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Treffen Putin-Trump: Euphorie bei Dax und Co wirklich berechtigt?

    Die Meldung, wonach es bereits nächste Woche zu einem Treffen zwischen Putin und Trump kommen könnte, sorgte für Euphorie bei Dax und Co. Aber ist diese Euphorie wirklich berechtigt?

    Die Meldung, wonach es bereits nächste Woche zu einem Treffen zwischen Putin und Trump kommen könnte, sorgte für Euphorie bei Dax und Co. Aber ist diese Euphorie wirklich berechtigt? Putin ist im Ukraine-Krieg in der Offensive - und Trump hat keinerlei Druckmittel in der Hand gegen Russland. Also sagt Putin einem Treffen zu und gewinnt damit weitere Zeit - aber er kann schon aus innenpolitischen Gründen (geschürte Siegs-Erwartung in der Bevölkerung) nicht hinter die bereits formulierten Kriegsziele zurückfallen. Und sollte Putin diese Kriegsziele in einem Deal mit Trump weitgehend umsetzen können, dann ist das schlecht für die (Rest-)Ukraine, für Europa, für Deutschland - und den Dax! Ist die anfängliche Euphorie der Märkte deswegen etwas verpufft?

    Hinweise aus Video:

    1. Deutschland im freien Fall – egal – ist ja Sommerpause

    2. Bitcoin vor Mega-Rally – fällt der Dollar, fliegt der Kurs

     

    Das Video "Treffen Putin-Trump: Euphorie bei Dax und Co wirklich berechtigt?" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Treffen Putin-Trump: Euphorie bei Dax und Co wirklich berechtigt? Die Meldung, wonach es bereits nächste Woche zu einem Treffen zwischen Putin und Trump kommen könnte, sorgte für Euphorie bei Dax und Co. Aber ist diese Euphorie wirklich berechtigt?