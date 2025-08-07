Die Meldung, wonach es bereits nächste Woche zu einem Treffen zwischen Putin und Trump kommen könnte, sorgte für Euphorie bei Dax und Co. Aber ist diese Euphorie wirklich berechtigt? Putin ist im Ukraine-Krieg in der Offensive - und Trump hat keinerlei Druckmittel in der Hand gegen Russland. Also sagt Putin einem Treffen zu und gewinnt damit weitere Zeit - aber er kann schon aus innenpolitischen Gründen (geschürte Siegs-Erwartung in der Bevölkerung) nicht hinter die bereits formulierten Kriegsziele zurückfallen. Und sollte Putin diese Kriegsziele in einem Deal mit Trump weitgehend umsetzen können, dann ist das schlecht für die (Rest-)Ukraine, für Europa, für Deutschland - und den Dax! Ist die anfängliche Euphorie der Märkte deswegen etwas verpufft?

Hinweise aus Video:

1. Deutschland im freien Fall – egal – ist ja Sommerpause

2. Bitcoin vor Mega-Rally – fällt der Dollar, fliegt der Kurs

Das Video "Treffen Putin-Trump: Euphorie bei Dax und Co wirklich berechtigt?" sehen Sie hier..