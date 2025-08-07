Börsen Update USA - 07.08. - Dow Jones schwach -0,72 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:55) bei 43.883,88 PKT und fällt um -0,72 %.

Top-Werte: Apple +3,93 %, Coca-Cola +1,64 %, Verizon Communications +1,36 %, Merck & Co +1,32 %, Cisco Systems +0,80 %

Flop-Werte: Salesforce -3,79 %, Caterpillar -2,52 %, Walt Disney -2,44 %, Visa (A) -2,40 %, Nike (B) -1,18 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.309,79 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +18,73 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,08 %, Advanced Micro Devices +4,70 %, Apple +3,93 %, Micron Technology +3,45 %

Flop-Werte: Fortinet -11,06 %, Atlassian Registered (A) -7,14 %, Warner Bros. Discovery (A) -6,72 %, Zscaler -6,59 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,15 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:46) bei 6.327,13 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: Becton Dickinson +7,84 %, Zimmer Biomet Holdings +6,86 %, STERIS +6,60 %, Insulet +6,54 %, Albemarle +6,18 %

Flop-Werte: Eli Lilly -14,07 %, Fortinet -11,06 %, Warner Bros. Discovery (A) -6,72 %, Texas Pacific Land -6,56 %, Ralph Lauren Registered (A) -6,08 %