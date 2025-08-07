Börsen Update
Börsen Update USA - 07.08. - Dow Jones schwach -0,72 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:55) bei 43.883,88 PKT und fällt um -0,72 %.
Top-Werte: Apple +3,93 %, Coca-Cola +1,64 %, Verizon Communications +1,36 %, Merck & Co +1,32 %, Cisco Systems +0,80 %
Flop-Werte: Salesforce -3,79 %, Caterpillar -2,52 %, Walt Disney -2,44 %, Visa (A) -2,40 %, Nike (B) -1,18 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.309,79 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +18,73 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,08 %, Advanced Micro Devices +4,70 %, Apple +3,93 %, Micron Technology +3,45 %
Flop-Werte: Fortinet -11,06 %, Atlassian Registered (A) -7,14 %, Warner Bros. Discovery (A) -6,72 %, Zscaler -6,59 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,15 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:46) bei 6.327,13 PKT und fällt um -0,28 %.
Top-Werte: Becton Dickinson +7,84 %, Zimmer Biomet Holdings +6,86 %, STERIS +6,60 %, Insulet +6,54 %, Albemarle +6,18 %
Flop-Werte: Eli Lilly -14,07 %, Fortinet -11,06 %, Warner Bros. Discovery (A) -6,72 %, Texas Pacific Land -6,56 %, Ralph Lauren Registered (A) -6,08 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.