Apple Aktie mit kräftigem Kursplus - 07.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Apple Aktie. Sie steigt um +3,93 % auf 188,54€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Apple ist ein global führendes Technologieunternehmen, das innovative Produkte wie das iPhone und Dienstleistungen wie den App Store anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Samsung und Google und hebt sich durch ein einzigartiges Ökosystem und starke Markenloyalität ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Apple über einen Zuwachs von +7,25 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um +2,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Apple -23,53 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.

Apple Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,33 % 1 Monat +3,66 % 3 Monate +7,25 % 1 Jahr -0,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Apple Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Apples umfangreiche Investitionen in die US-Produktion, die als strategisch wichtig angesehen werden, um Zölle zu vermeiden und die heimische Fertigung zu stärken. Diese Ankündigungen führten zu einem Anstieg der Apple-Aktien, während gleichzeitig Unsicherheiten bezüglich Zöllen und geopolitischen Spannungen die allgemeine Marktlage beeinflussen. Apples finanzielle Performance zeigt ein starkes Wachstum, und das Unternehmen erwartet weiterhin positive Entwicklungen im nächsten Quartal.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Apple eingestellt.

Informationen zur Apple Aktie

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,81 Bil.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Meldung, wonach es bereits nächste Woche zu einem Treffen zwischen Putin und Trump kommen könnte, sorgte für Euphorie bei Dax und Co. Aber ist diese Euphorie wirklich berechtigt?

An den internationalen Börsen zeigt sich heute ein kontrastreiches Bild: Während die deutschen Indizes wie DAX und MDAX kräftig zulegen, verzeichnen die US-amerikanischen Pendants Verluste.

Apple Aktie jetzt kaufen?

Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.