    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erholung erneut abgebrochen - Lilly auf Talfahrt

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmarkt erholt sich nicht, Nasdaq verliert Gewinne.
    • Dow Jones fällt um 0,76%, S&P 500 um 0,33% gesenkt.
    • Eli Lilly-Aktien brechen um 14% nach Studienenttäuschung.
    Aktien New York - Erholung erneut abgebrochen - Lilly auf Talfahrt
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag eine Fortsetzung der jüngsten Erholung erneut gescheitert. Hatten deutliche Kursgewinne bei Techwerten den Nasdaq 100 zunächst noch in die Nähe seines Rekordhochs getrieben, gab er danach die Gewinne ab. Zuletzt pendelte er bei 23.306 Punkten um seinen Vortagesschluss.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial rutschte deutlich ins Minus mit zuletzt 0,76 Prozent auf 43.858 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,33 Prozent auf 6.324 Punkte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    47.200,00€
    Basispreis
    29,43
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    40.898,51€
    Basispreis
    29,75
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nachrichten zu einem bevorstehen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hatten im frühen Handel noch ebenso gestützt wie Zinssenkungshoffnungen und Meldungen, dass Trumps Pläne für Zölle auf Halbleiter auch Ausnahmen enthalten würden.

    Trump avisierte zwar Tarife von 100 Prozent auf Chip-Importe, teilte aber zugleich mit, dass diese umgangen werden könnten. Erforderlich sei dafür eine Entscheidung für mehr Investitionen in den Vereinigten Staaten oder der Baubeginn für Fabriken zur Chipproduktion, wie er während einer Pressekonferenz mit Apple -Chef Tim Cook sagte.

    Die Apple-Aktien hatten bereits am Vortag von Nachrichten zu höheren Investitionen des iPhone-Konzerns in den USA mit einem deutlichen Kurszuwachs profitiert. Analysten sehen Apple dadurch mit Blick auf drohende Import-Zölle in einer vorteilhafteren Position. Am Donnerstag kletterten die Aktien auf den höchsten Stand seit Anfang April und gewannen zuletzt 2,8 Prozent.

    Für Aktien von Chipherstellern ging es ebenfalls in die Höhe. Nvidia dämmten ihre Gewinne aber zuletzt nach einem Rekordhoch im frühen Handel merklich ein. Intel büßten gar 3,8 Prozent ein: Donald Trump will, dass Vorstandschef Lip-Bu Tan den Hut nimmt, weil er erhebliche Interessenskonflikte wittert. Bereits in der Vergangenheit hatte es Spekulationen gegeben, dass der Vorstandschef wegen zahlreicher enger Geschäftsbeziehungen nach China dem Land zu nahe steht.

    Die Papiere von Eli Lilly brachen auf den tiefsten Stand seit Januar 2024 ein und verbuchten zuletzt ein Minus von mehr als 14 Prozent. Grund ist eine Studie zur Abnehmpille Orforglipron. Deren Ergebnisse lagen am unteren Ende der Erwartungen an der Wall Street. Anleger hatten gehofft, dass Orforglipron genauso wirksam sein würde wie die Abnehmspritze Wegovy von Novo Nordisk - und wurden enttäuscht. Dass Lilly am Donnerstag zugleich die Prognose für Umsatz und Gewinn im Jahr 2025 erhöhte, ging am Markt nahezu unter./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 188,4 auf Tradegate (07. August 2025, 20:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -10,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 142,25 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 481,67DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 620,00DKK was eine Bandbreite von +710,39 %/+1.377,77 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Erholung erneut abgebrochen - Lilly auf Talfahrt Am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag eine Fortsetzung der jüngsten Erholung erneut gescheitert. Hatten deutliche Kursgewinne bei Techwerten den Nasdaq 100 zunächst noch in die Nähe seines Rekordhochs getrieben, gab er danach die Gewinne ab. Zuletzt …