Aktien New York
Erholung erneut abgebrochen - Lilly auf Talfahrt
- US-Aktienmarkt erholt sich nicht, Nasdaq verliert Gewinne.
- Dow Jones fällt um 0,76%, S&P 500 um 0,33% gesenkt.
- Eli Lilly-Aktien brechen um 14% nach Studienenttäuschung.
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag eine Fortsetzung der jüngsten Erholung erneut gescheitert. Hatten deutliche Kursgewinne bei Techwerten den Nasdaq 100 zunächst noch in die Nähe seines Rekordhochs getrieben, gab er danach die Gewinne ab. Zuletzt pendelte er bei 23.306 Punkten um seinen Vortagesschluss.
Der Leitindex Dow Jones Industrial rutschte deutlich ins Minus mit zuletzt 0,76 Prozent auf 43.858 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,33 Prozent auf 6.324 Punkte.
Nachrichten zu einem bevorstehen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hatten im frühen Handel noch ebenso gestützt wie Zinssenkungshoffnungen und Meldungen, dass Trumps Pläne für Zölle auf Halbleiter auch Ausnahmen enthalten würden.
Trump avisierte zwar Tarife von 100 Prozent auf Chip-Importe, teilte aber zugleich mit, dass diese umgangen werden könnten. Erforderlich sei dafür eine Entscheidung für mehr Investitionen in den Vereinigten Staaten oder der Baubeginn für Fabriken zur Chipproduktion, wie er während einer Pressekonferenz mit Apple -Chef Tim Cook sagte.
Die Apple-Aktien hatten bereits am Vortag von Nachrichten zu höheren Investitionen des iPhone-Konzerns in den USA mit einem deutlichen Kurszuwachs profitiert. Analysten sehen Apple dadurch mit Blick auf drohende Import-Zölle in einer vorteilhafteren Position. Am Donnerstag kletterten die Aktien auf den höchsten Stand seit Anfang April und gewannen zuletzt 2,8 Prozent.
Für Aktien von Chipherstellern ging es ebenfalls in die Höhe. Nvidia dämmten ihre Gewinne aber zuletzt nach einem Rekordhoch im frühen Handel merklich ein. Intel büßten gar 3,8 Prozent ein: Donald Trump will, dass Vorstandschef Lip-Bu Tan den Hut nimmt, weil er erhebliche Interessenskonflikte wittert. Bereits in der Vergangenheit hatte es Spekulationen gegeben, dass der Vorstandschef wegen zahlreicher enger Geschäftsbeziehungen nach China dem Land zu nahe steht.
Die Papiere von Eli Lilly brachen auf den tiefsten Stand seit Januar 2024 ein und verbuchten zuletzt ein Minus von mehr als 14 Prozent. Grund ist eine Studie zur Abnehmpille Orforglipron. Deren Ergebnisse lagen am unteren Ende der Erwartungen an der Wall Street. Anleger hatten gehofft, dass Orforglipron genauso wirksam sein würde wie die Abnehmspritze Wegovy von Novo Nordisk - und wurden enttäuscht. Dass Lilly am Donnerstag zugleich die Prognose für Umsatz und Gewinn im Jahr 2025 erhöhte, ging am Markt nahezu unter./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 188,4 auf Tradegate (07. August 2025, 20:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -10,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 142,25 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 481,67DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 620,00DKK was eine Bandbreite von +710,39 %/+1.377,77 % bedeutet.
@vostock
Heute wollen wir einmal Productivity Software anschauen – ich habe dafür 4 Firmen ausgesucht, die Projektmanagement Software vertreiben. Damit kann man Tasks in Projekte planen, auf einer Zeitachse (Gantt-Chart) darstellen, Abhängigkeiten definieren und visualisieren, Aufgaben Mitarbeitern zuweisen, usw.
Im Prinzip braucht jeder so eine Software und auch ständig… Es hat somit zwar keinen Burggraben, aber eine hohe Skalierbarkeit.
ASANA – Einer der älteren Anbieter. Die Software gibt es in einer freien Version, die ich mir angeschaut habe. Leider kann die freie Version keinen Gantt-Chart anzeigen. Aus diesem Grund hab ich das nicht weiter verfolgt.
Smartsheet – Neben den oben genannten Feature bietet die Software noch ein mächtiges Workflowmanagement, zahlreiche Interfaces und viele Dashboard und Reporting Funktionen. Diese Software nutze ich beruflich in der Bezahl-Version.
Investieren kann man in Smartsheet nicht mehr. Die Firma wurde 2024 übernommen und von der Börse genommen.
Monday.com – Ein Newcomer. Die Software präsentiert sich sehr farbenfroh, hat aber viel weniger Funktionen als Smartsheet. Es gibt nur zwei Berechtigungsebenen – statt 5 wie bei Smartsheet – klingt nicht so wichtig, aber es bedeutet, dass man keine Read-only Benutzer anlegen kann. Es gibt auch keinen grafischen Workflow-Builder wie bei Smartsheet und Workflows verstehen nur eine Bedingung
Dennoch wird Monday.com aktuell in den TopStocks von Seeking alpha gelistet
Atlassian – einer der Altmeister. Die Projekt-Management Software heisst „Jira“. Es gibt eine freie Version, die ich aktiv nutze. Inzwischen gibt es ein ganzes Ökosystem zusätztlicher Apps.
Gitlab – Im Vergleich des Aussenseiter. Gitlab ist eine Software entwicklungsplatform, die AI-gestützte SW-Entwicklung anbietet.
Soweit zur Einführung – wir machen ja kein Software Review, sondern wollen das Potential der Aktien einschätzen.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250803000553-01.png
Schaut man auf die Umsatzentwicklung sieht man, dass Atlassian etabliert ist und trotzdem noch hohe Wachstumsraten aufweist.
Das Wachstum ist über fast 10 Jahre einigermaßen stabil geblieben. Die kleineren Firmen (Monday, Asana und Gitlab) hatten sehr starkes Wachstum seit 2020, das sich jetzt abgeschwächt hat.
Hallo allerseits,
anbei mein Depotupdate - Kerndepot - Juli 2025 (eigentlich Stand 01.08.2025 - war noch im Urlaub und konnte erst jetzt meine Daten ziehen).
|JAN
|235,11
|FEB
|563,37
|MRZ
|348,13
|APR
|841,39
|MAI
|1765,14
|JUN
|1052,50
|JUL
|562,09
|ALIBABA GROUP HLDG LTD
|FS KKR CAP CORP. DL -,001
|DEKA DAXPLUS MAXIMUM
|SALESFORCE INC. DL-,001
|ALTRIA GRP INC. DL-,333
|PEGASYSTEMS DL-,01
|THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
|CISCO SYSTEMS DL-,001