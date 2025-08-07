Ingolstadt (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Audi-Betriebsrats, JÃ¶rg Schlagbauer, pocht angesichts der laufenden PrÃ¼fung zum Bau eines mÃ¶glichen neuen US-Werks auf Garantien fÃ¼r die deutschen Standorte. "Wenn wir aus politischen GrÃ¼nden ein Werk in den USA brauchen, darf das nicht zu Lasten der BeschÃ¤ftigten und der Auslastung in Deutschland gehen", sagte Schlagbauer dem "Focus".



Der Audi-Betriebsrat und die UnternehmensfÃ¼hrung hatten sich erst im vergangenen MÃ¤rz nach harten Verhandlungen auf einen umfassenden Personalabbau geeinigt. Laut "Zukunftsvereinbarung" sollen bis 2033 bis zu 7.500 Stellen wegfallen. Zudem sieht die Ãœbereinkunft Investitionszusagen fÃ¼r deutschen Audi-Werke in Ingolstadt und Neckarsulm vor sowie die VerlÃ¤ngerung der bestehenden KapazitÃ¤tsplanung an den beiden Standorten. Danach ist fÃ¼r Ingolstadt langfristig eine Belegung mit 450.000 Autos vereinbart, fÃ¼r Neckarsulm mit 225.000 Fahrzeugen.



Diese Produktionszusagen mÃ¼ssten auch im Falle eines mÃ¶glichen Werksneubaus in den USA "gewÃ¤hrleistet sein", sagte der Betriebsratschef. "Das wollen wir auch schriftlich - mit Brief und Siegel." Sollte wegen eines mÃ¶glichen US-Werks "ein Produkt aus einem bestehenden Audi-Standort rausgenommen werden und in die USA abwandern, brauchen wir dafÃ¼r Ersatz", so Schlagbauer.



